Groningse scale-up Parkos verbreekt records na corona

GRONINGEN – Het Groningse platform Parkos, wat parkeerplekken bij vliegvelden aanbiedt, verbreekt weer records na corona. Juni was de beste maand in de geschiedenis qua aantal boekingen. In juli draaide het bedrijf de beste omzet tot nu toe. Hiermee is de weg naar groei weer ingezet.

Na jarenlang tot een van de snelstgroeiende bedrijven van Nederland te behoren sloeg het noodlot vorig jaar toe voor de scale-up, wat actief is in 14 landen in Europa, Australië en de Verenigde Staten. Na de corona-uitbraak vielen al snel de boekingen in Italië stil. Vanaf half maart volgde de rest van Europa, Amerika en Australië. Het begin van een periode van onzekerheid en moeilijke keuzes.

Focus

Het bedrijf koos er bewust voor om te blijven focussen op parkeren bij vliegvelden, ondanks alle onzekerheid. Arne Bos, managing director van Parkos, ligt toe: “We geloven heel erg in de kracht van focus. Er valt voor ons nog veel markt te winnen waardoor we het niet kunnen veroorloven om deze focus te verliezen.” Er is hard gewerkt aan het aansluiten van meer parkeerterreinen, het verder automatiseren van de marketing kanalen en het vernieuwen van grote functionaliteiten op de website, zoals de zoekfunctionaliteit.

Groei

Deze keuze legde de scale-up geen windeieren. Waar wereldwijd volgens brancheorganisatie Eurocontrol slechts 65% van de van de vluchten doorgaat ten opzichte van 2019, worden bij de scale-up de records alweer verbroken. Hiermee wordt de weg naar groei weer ingezet met uiteindelijk als doel om wereldwijd marktleider te worden in de airport parking.

Foto: Parkos