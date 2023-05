Groningse schrijfster Jonne ten Duis te gast bij Eus’ Boekenclub

GRONINGEN – De Groningse schrijfster Jonne ten Duis (33) heeft nog maar nét haar eerste manuscript afgerond, en heeft nu al haar primeur op televisie. Op zondag 30 april werd zij geïnterviewd door Özcan ‘Eus’ Akyol in zijn boekenprogramma Eus’ Boekenclub, waarin hij de liefde voor het lezen viert.

In veertien maanden heeft Jonne haar manuscript Het Baken geschreven. Geïnspireerd door de #metoo-beweging en de onthullingen rondom The Voice of Holland heeft zij een verhaal geschreven over een jonge vrouw die leert op te staan tegen de machten die haar onderdrukken en daarin haar eigen kracht ontdekt. Het Baken is een historische fantasy met actuele thema’s als grensoverschrijdend gedrag en machtsmisbruik, mét een magisch tintje.

Uitgever gezocht

Eus en Jonne gaan in gesprek over de onthullingen bij The Voice of Holland en wat dat met fantasy te maken heeft, haar schrijfproces en ook het Groninger Forum komt voorbij. Daarnaast leest zij een passage voor uit haar manuscript. Ze hoopt snel een uitgever voor haar manuscript te vinden en ook veel Groningse lezers te interesseren voor haar boek. De aflevering van Eus’ Boekenclub is terug te kijken via NPO Start.

Foto: Wim Sneller