Groningse Spiru ziet toekomst met Veams investeerder Henk Jan Bijmolt

GRONINGEN – De Groningse niche-webshop voor spirituele artikelen Spiru heeft een investeerder aangetrokken. Het onlangs gestarte investeringsbedrijf Veams van ondernemer Henk Jan Bijmolt is als investeerder binnengehaald.

Yorick Keijzer, één van de founders legt uit: “De afgelopen jaren is Spiru een geweldige rollercoaster geweest. Nu vijf jaar later gaan we van de start-up naar de scale-up. Dit is het perfecte moment geweest voor ons als bestuurders om te reflecteren. Wat kunnen we beter doen? Wat kunnen we anders doen? Cas en ik merken dat we in deze nieuwe fase ervaring missen, daarom zijn we op zoek gegaan naar een partner. Iemand met kennis, ervaring, netwerk & middelen. En nog belangrijker; iemand die onze visie op het merk Spiru deelt. Deze hebben we gevonden in Henk Jan Bijmolt. We kennen Henk Jan bovendien nog uit ons vorige development bedrijf. Dat maakt de keuze nog makkelijker.”

Spiru

Spiru is een merk voor een zenvol Leven. Door middel van samenwerkingen met lokale leveranciers van over de hele wereld brengt Spiru authentieke en wereldse producten aan bij de consument. Spiru levert meer dan 20.000 artikelen, van edelstenen tot yogamatten in Nederland, België, Duitsland en Spanje.

Foto: Spiru