Groningse start-up Catadesk rondt investeringsronde af

GRONINGEN – Met behulp van G-Force Capital en verschillende angel-investeerders rondt Catadesk haar pre-seed investering af. Hiermee kan de tech start-up zich richten op haar volgende mijlpaal.

Catadesk is in 2019 opgericht door 5 founders uit Groningen: Rene van Pelt, Johannes de Jager (Laptify Investments), Loran Oosterhaven (Laptify Investments), Nick van der Wolde (Belastingadvies Groningen) en Hilbrand Kikkers. Het bedrijf helpt veilinghuizen, kunstgaleries, antiekwinkels en andere om hun producten online te verkopen en veilen. Hiervoor heeft Catadesk een software-as-a-service ontwikkeld. Met deze software kunnen bedrijven live en online een veiling organiseren die voor iedereen toegankelijk is. Zo zorgt Catadesk voor meer online verkopen voor haar klanten.

Op dit moment werkt het bedrijf voornamelijk in Nederland, maar Catadesk heeft de ambitie om binnen afzienbare tijd de eerste buitenlandse afnemers toe te voegen aan haar klantenbestand. “Wij zijn erg blij en trots dat we verder kunnen groeien met dit prachtige bedrijf”, aldus Rene van Pelt, oprichter en bedenker van Catadesk. “Dit geeft ons de kans om ons product versneld aan te man te brengen en op grote schaal te valideren wat we hebben gebouwd.”

“De software van Catadesk biedt erg veel waarde aan online veilinghuizen. Het team bestaat uit ervaren IT’ers die goede connecties hebben met de markt. Er zit ontzettend veel potentie in het bedrijf.”, aldus Niek Huizenga, fondsmanager van G-Force Capital.

Over G-Force Capital

G-Force Capital is een Gronings pre-seed fonds voor start-ups in de digitale sector. Het fonds is opgericht in 2017 in samenwerking met de NOM en is een onderdeel van het IFG, Investeringsfonds Groningen.

Foto: Catadesk