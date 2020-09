Groningse student regelt SOA-test online

Uit data van startup testalize.me blijkt dat studenten steeds vaker hun Soa-zorg online regelen. De coronacrisis heeft deze ontwikkeld aanzienlijk versneld. Zoeken op klachten, lezen van ervaringen en het aanschaffen van de test zelf. Het gebeurt online. Zelfs als iemand een Soa als chlamydia blijkt te hebben, kan ook de behandeling online worden geregeld. De antibiotica valt gewoon op de deurmat. Groningse studenten spannen de kroon. Zij testen met meest online.

De tijd dat je voor een Soa-test fysiek naar huisarts of GGD moest is voorbij. Een groot deel van de studenten handelde al veel online af, maar sinds het uitbreken van de coronacrisis is dit aantal snel toegenomen. Veel GGD’s hebben hun soapoli gesloten om te focussen op het testen van corona en het uitvoeren van contactonderzoeken. Mensen die zich willen laten testen op een Soa moesten dus op zoek naar een alternatief. Dit vonden ze online.

Via testalize.me worden veel studenten getest. Vaak ook in samenwerking met verenigingen en kortingsacties. Relatief gezien test de Groningse student het meest online. Wellicht speelt afstand tot ouderlijk huis – en vaak daarmee ook de huisarts – een grote rol. Na Groningen volgen Rotterdam en Leiden. Dit blijkt uit vragenlijsten die testalize.me aanbiedt nadat mensen getest zijn.

Zelf testen

Met testalize.me kan iemand zelf testen op Soa’s. Het gaat dan om de meest voorkomende Soa’s: chlamydia en gonorroe. Het concept werkt al volgt. Iemand bestelt een test online krijgt deze binnen 24 uur thuis – of op een afhaalpunt – geleverd. Het product bevat afname- en verpakkingsmaterialen zodat de gebruiker thuis urine of een uitstrijkje kan afnemen en dit materiaal goed kan verpakken. Het lichaamsmateriaal wordt vervolgens in een box teruggezonden naar een laboratorium. Hier wordt de analyse uitgevoerd en binnen 48 uur kan de gebruiker de uitslag online opvragen met een unieke code. Gebruikers blijven anoniem.

Als je positief test – en dit betekent dus dat je de Soa hebt – kan je ook direct een behandeling bestellen. En sinds kort heeft het bedrijf ook een partnerwaarschuwing waarmee je gratis en anoniem een sms kunt versturen naar partners om ook hen te waarschuwen voor de mogelijke risico’s. De zorg is dus volledig gedigitaliseerd.

Studenten

Dat studenten veel op Soa’s kan geen verrassing zijn. Het aantal sekspartners ligt in deze groep gemiddeld rond de 3 per jaar. Testen bij de GGD is gratis, maar kent vaak wel wachtlijsten. En tijdens corona is een test aanvragen vaak helemaal niet mogelijk. Bij de huisarts komt de Soa-test uit het eigen risico. En studenten gaan hier bijna nooit doorheen. Dit houdt in dat ze zelf voor de test betalen. En die kosten zijn een stuk hoger dan bij de online alternatieven.

Chlamydia wordt het meest gevonden, ook onder studenten. Ruim 15 procent test positief op deze Soa. Vrouwen testen vaker dan mannen. Bijna 60 procent van de online testers is vrouw.

Foto: Testalize.me