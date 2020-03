Groningse studente helpt ouderen de coronacrisis door

GRONINGEN – De Groningse studente Dyanthe Brouwer startte een Facebookgroep om ouderen uit Stad de coronacrisis door te helpen.

In de groep kunnen ouderen en kwetsbare personen in contact komen met mensen die hen willen helpen met klusjes, zoals boodschappen doen of medicijnen halen. Brouwer nodigt mensen uit om lid te worden van de groep om vraag en aanbod bij elkaar te brengen: “Heb/ken je iemand die hulp kan gebruiken, of wil je zelf iemand helpen word lid en laat je horen.”

Foto: Dyanthe Brouwer/Facebook