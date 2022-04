Groningse webshop Wovar wint zilveren FD Gazellen Award

GRONINGEN – De Groningse ijzerwarenwebshop Wovar pakt een zilveren FD Gazellen award in de categorie klein in de regio Noord.

Wovar is daarmee het op één na snelst groeiende bedrijf in deze categorie. Het ruim 4 jaar bestaande webbedrijf groeide van 2018 tot en met 2020 met maar liefst 1010% in omzet en 1200% in aantal FTE’s. Wovar levert inmiddels 10.000 verschillende soorten schroeven en ijzerwaren in 8 landen door Europa. Naast de 2e plaats in de categorie klein en regio Noord staat Wovar in de algemene lijst voor heel Nederland op een knappe 23e plek.

‘Een mooie waardering’

Directeur Jesse Keizer vertelt: “Deze prijs voor snelst groeiende ondernemers is geen doel op zich, het is natuurlijk wel een mooie waardering dat we blijkbaar iets goed doen. En dat is ook altijd onze motivatie geweest, elke dag weer proberen onze klanten nog blijer te maken met snelle bezorging van onze bevestigingsmaterialen.”

Award smaakt naar meer

De 27-jarige ondernemer vertelt ons met trots: “Het loodzware RVS beeld die FD Gazelles winnen, past goed bij ons bedrijf en staat voortaan bij ons in de showroom. De 2e prijs smaakt uiteraard naar meer. We gaan nog meer ons best doen om een volgende keer een gouden award te mee te nemen naar het hoge noorden. We zijn voor nu zeer blij met deze ondernemersprijs en trots op ons complete team, iedereen heeft hier zijn steentje aan bijgedragen. Tevens willen we onze vele klanten bedanken die het vertrouwen in onze webwinkel hebben getoond.”

Foto: WOVAR