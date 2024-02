Groningse zangeres Kristel brengt derde single Hometown uit

GRONINGEN – Heel wat jaren geleden speelde ze al op Eurosonic Noorderslag, Noorderzon, in Simplon, VERA en Neushoorn, maar muziek uitbrengen durfde ze toen nog niet. Toen de coronapandemie vervolgens haar planning overhoop gooide, moest Kristel even pas op de plaats maken. Maar nu staat de uit Roden afkomstige zangeres steviger in haar schoenen en brengt ze vrijdag 23 februari inmiddels haar derde single uit.

Haar debuutsingle Anything to you, een catchy popnummer, werd in augustus van 2023 door RTV Noord uitgeroepen tot Gronings Goud. De daaropvolgende single To get to know you (november 2023) liet een hele andere, veel kwetsbaardere kant van de zangeres zien. Met haar derde single, Hometown, keert ze weer terug naar de tendens van haar debuutsingle. Je kunt Hometown vanaf vandaag op Spotify en andere streamingdiensten beluisteren.

Hometown

Hometown voegt een nieuw geluid toe aan het repertoire van Kristel: de single is rauwer, rechter voor zijn raap en staat bol van four-on-the-floor beats en scherpe teksten die je bijna dwingen om mee te zingen. “Toen mijn relatie uit ging voelde ik me allesbehalve thuis in mijn toenmalige woonplaats, mijn stabiele basis verdween onder m’n voeten en alles deed me denken aan mijn verbroken relatie. Ik voelde me verraden door de stad, alsof zij me had moeten behoeden voor dat leed“, vertelt Kristel.

Over Kristel

Kristel (1995) studeerde Zang aan de Academie voor Popcultuur in Leeuwarden. Na al vanaf jongs af aan achter de piano te zingen, verruilde ze haar solo-optredens voor een voltallige band. Als zangeres is ze veelzijdig, speelt ze meerdere instrumenten en wordt ze geïnspireerd door artiesten als Adele, Emeli Sandé en LÉON. Door haar authentieke stemgeluid, sterke hooks en dromerige koortjes word je meegenomen in een repertoire van krachtige popsongs en breekbare ballads, precies wat we van haar debuutalbum in het najaar van 2024 kunnen verwachten. Naast zangeres is ze ook zangcoach bij haar eigen Zangschool ZING! in Roden en Leeuwarden.

Foto: Jantina Talsma