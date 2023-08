Groningse zangeres Kristel brengt haar debuutsingle uit

GRONINGEN – Al heel wat jaren geleden speelde ze shows op Eurosonic Noorderslag, Noorderzon en in poppodium Simplon, maar het uitbrengen van muziek liet lang op zich wachten. Tot nu.

Kristels repertoire wordt gekenmerkt door krachtige popsongs en breekbare ballads. De in Groningen geboren zangeres is veelzijdig, speelt zelf meerdere instrumenten en wordt geïnspireerd door diverse Britse popartiesten. Vanaf vrijdag 18 augustus is haar debuutsingle Anything to you op alle streaming platforms te beluisteren.

Emotionele schreeuw

Anything to you vertelt het verhaal van intens liefdesverdriet en de daarbij horende vragen. Het nummer is een emotionele schreeuw om wat je ooit hebt betekend voor een ander. Kristel brengt dit verhaal met donderende drums, gelaagde synthesizers, gevoelige zanglijnen en overtuigende uithalen. Ben je fan van Adele, Sam Smith en Emeli Sandé, dan wil je Anything to you zeker aan je playlists toevoegen!

Foto: Kristel