Grote brand aan Emdenweg in Groningen (video)

GRONINGEN – Op het industrieterrein aan de Emdenweg in Groningen woedde zaterdag een zeer grote brand.

Meerdere panden raakten door de brand beschadigd, waaronder de hoofdvestiging van online schroevenwinkel Wovar dat als verloren kan worden beschouwd. Bij de brand kwam veel rook vrij dat tot in de Eemshaven te zien was. In de omliggende gebieden werd men geadviseerd om ramen en deuren dicht te houden. Het is nog niet bekend hoe het vuur heeft kunnen ontstaan. Voor zover bekend zijn er geen gewonden gevallen.

Video

Foto: RDB Producties