Grote protestactie in Groningen tegen coronamaatregelen

GRONINGEN – Groningen houdt zich niet langer stil en vraagt met de protestmars Unmute Us aandacht voor de nijpende coronamaatregelen.

Duizenden organisatoren, leveranciers, artiesten, evenementenlocaties én bezoekers van horeca, festivals en evenementen gaan vanmiddag massaal de straat op. Ze eisen dat per 1 september 2021 evenementen weer mogen plaatsvinden met een volledige capaciteit. De actie start om 14.00 uur op de Concourslaan in Groningen (voor het Stadspark). Iedereen is welkom om mee te lopen: ‘Loop mee en doorbreek de stilte!‘

‘Het is niet meer uit te leggen’

De protestmars trekt met verschillende wagens door de binnenstad, met ieder hun eigen stijl. Daarmee wil de organisatie laten zien hoe divers de Groningse nachthoreca is. “En dat als we niet oppassen, we dat allemaal kwijt gaan raken”, vertelt de Groningse nachtburgemeester Merlijn Poolman. “Onder het mom van de veiligheid moeten wij gesloten blijven, maar dat is allang niet meer uit te leggen. Daar ageren wij tegen.”

De regering heeft besloten om nachtclubs tot in ieder geval 1 november gesloten te houden. Festivals, culturele en zakelijke evenementen worden opnieuw de wacht aangezegd. Tegelijkertijd worden er wel tienduizenden mensen in voetbalstadions toegelaten. Organisatoren en betrokken partijen zijn klaar met de willekeur van het beleid laten hiermee weten: ‘Het is mooi geweest.’

Route Unmute Us Groningen

Landelijke actie

Unmute Us is een landelijke actie die naast Groningen ook in Nijmegen, Eindhoven, Utrecht, Rotterdam en Amsterdam wordt georganiseerd. Groningse partijen die zijn aangesloten zijn onder andere de festivals Grasnapolsky, Hullabaloo, Stadspark Live en ESNS, evenementenlocaties De Loods, Graanfabriek, EM2 en OOST, maar ook bijvoorbeeld KopjeK, de Nachtburgemeester en de Nachtraad van Groningen. Kijk voor meer informatie op unmute-us.nl.

Foto: John Fornander/Unsplash