Grunnsonic 2021 wordt een online ervaring

Het showcasefestival Grunnsonic vindt in 2021 geheel digitaal plaats. Grunnsonic wordt ieder jaar georganiseerd door POPgroningen in samenwerking met Eurosonic en vindt van 13 t/m 15 januari plaats. De editie in 2021 vindt vanwege de corona maatregelen geheel online plaats. Gratis te volgen voor iedereen via de website en socials van Grunnsonic.

Kans van Gronings talent om zich te profileren staat voorop

Als een gezamenlijk initiatief tussen ESNS en POPgroningen is Grunnsonic dé kans voor Gronings talent om zich te profileren. De Groningse acts die je tijdens dit festival van 13 t/m 15 januari 2021 online kunt bewonderen worden nog bekend gemaakt.

Het wordt een geheel digitaal programma, waarin al eerder opgenomen live beelden worden gecombineerd met interviews met de deelnemende acts.

Wees bij de online editie van Grunnsonic 2021

Blijf op de hoogte van Grunnsonic door het festival te volgen op Facebook en Instagram. Houd deze in de gaten! Verdere informatie komt ook te staan op de website van Grunnsonic!

Foto: POPgroningen