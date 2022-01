Grunnsonic maakt line-up bekend

De acts die te zien zullen zijn op Grunnsonic zijn bekend: DOR, Rommy Gabay, Waterleaf, Alexander Moto, Fred Goverde, Steeby, Ioana Iorgu, Never Been to Berlin, Phole en Eliën. Grunnsonic wordt ieder jaar georganiseerd door POPgroningen in samenwerking met Eurosonic Noorderslag (ESNS) en vindt dit jaar geheel online plaats van 19 t/m 21 januari.

Showcasen van lokaal talent

Als een gezamenlijk initiatief tussen ESNS en POPgroningen is Grunnsonic dé kans voor Gronings talent om zich te profileren. De geselecteerde Groningse acts timmeren stuk voor stuk hard aan de weg. Zo zijn DOR, Rommy Gabay, Waterleaf en Alexander Moto betrokken bij ontwikkelingstraject GRONDSLAG en zijn Fred Goverde en Steeby geselecteerd voor het Hit the North traject.

Het wordt een geheel digitaal programma, waarin al eerder opgenomen live sessies worden gecombineerd met interviews met de deelnemende acts.



Wees bij de online editie van Grunnsonic 2022

Blijf op de hoogte van Grunnsonic en de shows door het festival te volgen op Facebook en Instagram. Verdere informatie en hoe de acts gepresenteerd zullen worden is t.z.t. te lezen op de social media kanalen van Grunnsonic en de website www.grunnsonic.nl.

Grunnsonic wordt mogelijk gemaakt door POPgroningen, ESNS, Plato, Simplon en Beringer Hazewinkel.

Foto: POPgroningen