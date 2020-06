Hanzehogeschool krijgt subsidie voor opleiding Tanzania

GRONINGEN – De Hanzehogeschool in Groningen krijgt twee ton subsidie voor het versterken van de mediasector in Tanzania.

Het Hanze Development Centre for Development Cooperation van de Hanzehogeschool Groningen gaat vier universiteiten in Tanzania ondersteunen bij het ontwikkelen van een opleiding voor medewerkers in de mediasector. Het Development Centre doet dit samen met OOG RTV, het Radio Netherlands Training Centre en de University of Dar es Salaam.

Versterken mediasector Tanzania

Het doel van het project is om de mediasector van Tanzania te versterken door medewerkers in die sector op te leiden. Hiervoor wordt de expertise van de Hanzehogeschool en haar partners ingezet.

Uitwisseling docenten

Tijdens het project komen docenten van de universiteiten naar Nederland voor korte trainingen en medewerkers van de hogeschool zullen afreizen naar Tanzania om te assisteren bij het ontwikkelen van studieprogramma’s en onderwijsmaterialen.

Vier universiteiten

De instellingen in Tanzania die worden ondersteund zijn East Africa Business and Management Training Institute, Tumaini University (Dar es Salaam), Sint Augustine University (Mwanza) en Iringa University. Het project wordt gefinancierd door het Orange Knowledge Programme dat valt onder het Ministerie van Buitenlandse Zaken.

Sinds 2009

De Hanzehogeschool voert sinds 2009 projecten uit in Tanzania en heeft de afgelopen jaren al veel kunnen betekenen voor de ontwikkeling van het hoger onderwijs aldaar. Ze is actief op het gebied van verpleegkunde, energie, ondernemerschap en aardappelteelt.

Foto: Mariamichelle/Pixabay