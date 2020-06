GRONINGEN – Hanzestudenten ontwerpen mobiele werkplaats om in coronatijd thuis te kunnen knutselen.

Studenten van de opleiding Industrieel Product Ontwerpen (IPO) kwamen enkele weken geleden voor een uitdaging te staan. Met de sluiting van de gebouwen en de verschuiving naar online onderwijs door de coronamaatregelen, konden de studenten niet meer in hun geliefde werkplaatsen aan de slag met het maken van mockups en prototypen. Een belangrijk onderdeel van hun opleiding. De studenten leren bij IPO namelijk om gebruiksvriendelijke producten te ontwerpen en de gebruikskwaliteit van bestaande producten te verbeteren.

Tijd voor een challenge

De opleiding speelde op dit actuele vraagstuk in door tweedejaars IPO-studenten als onderdeel van de zogenaamde ‘intensive week’ van de opleiding een challenge te geven; ontwerp in 3,5 dag een mobiele- en modulaire thuiswerkplaats voor de IPO-student. De thuiswerkbank moet zo compleet mogelijk zijn maar toch binnen de beperkte thuiswerkruimte passen. Ook dient de werkbank over een fotostudio te beschikken, een afzuigingsysteem om eventueel fijnstof af te voeren en een opslagplaats voor gereedschap en materiaal. Om te zorgen dat de mobiele werkplaats als bouwpakket in elkaar gezet kan worden, is ook een montagehandleiding verplicht onderdeel van de opdracht.

Teamwork

In groepen van zes personen gingen de studenten aan de slag. Ideeën voor de mobiele werkplaats werden door de teams uitgewerkt totdat er een gezamenlijk ontwerp ontstond. Daarna was het tijd om een planning te maken en de taken te verdelen en werden ieders talenten benut.

Mooie (leer)ervaring

Door de coronacrisis verliep de samenwerking binnen de teams wel wat anders dan normaal, vertelt Matthijs, student IPO. “Doordat alles vanuit huis moest gebeuren was het lastiger om elkaar te helpen tijdens het maken van prototypes, modellen en concepten.” Gemaakte onderdelen lieten de studenten aan elkaar zien via foto’s of video’s. “Via Skype en Discord hadden we de mogelijkheid om met elkaar te overleggen en hiervan hebben we veel gebruik gemaakt. Soms was de accu van mijn headset niet eens sterk genoeg om het een volledige Skype call vol te houden.” Maar zowel Matthijs als teamgenootje Emilie van Wonderen kijken positief op de challenge terug. “Binnen zo’n korte tijd een product afleveren is echt gaaf.”

De eindgebruiker

Niet alleen een belangrijk onderdeel van de challenge, maar ook van de opleiding in z’n geheel is de tevredenheid van de eindgebruiker. De uitdaging van de IPO-studenten is pas geslaagd als de productgebruiker tevreden is met de product(oplossing). Deze mobiele werkplaats is ontwikkeld voor IPO-studenten die op kamers zitten. Op een kamer is vaak niet veel ruimte en daar is deze mobiele werkplaats speciaal op ingericht. Natuurlijk kan de werkbank ook gebruikt worden door studenten van andere opleidingen in Nederland die noodgedwongen thuis moeten werken aan prototyping. Of door kleinbehuisde mensen die graag thuis knutselen.

Foto: Hanzehogeschool Groningen