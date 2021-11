Happietaria haalt geld op tegen seksueel geweld

GRONINGEN – Happietaria Groningen opent op 18 november voor de 27e keer haar deuren in Groningen. Het pop-up restaurant dat volledig gerund wordt door vrijwilligers, haalt jaarlijks in november en december geld op voor het goede doel.

Inspired Individuals

De opbrengst van Happietaria gaat dit jaar naar het Inspired Individuals project van Stichting Tearfund. Dit project ondersteunt onder andere de organisaties van Rose en Leeneh, twee vrouwen uit Liberia die slachtoffer werden van seksueel geweld of misbruik en zich nu inzetten om andere slachtoffers te helpen.

Naar verwachting hebben ruim 60% van de Liberiaanse vrouwen te maken gehad met seksueel geweld. Het is dus een groot en structureel probleem in het land. Happietaria Groningen zal via het Inspired Individuals project deze organisaties in Liberia financieel ondersteunen, zodat de veelal jonge slachtoffers hulp kunnen krijgen.

Zo krijgen ze toegang tot psychologische hulp en traumaverwerking, onderwijs en huisvesting. Ze leren om financieel onafhankelijk te worden en krijgen hulp bij het starten van een onderneming.

Recordbedrag

Al 27 jaar komen mensen uit Stad en Ommeland naar Happietaria om uit eten te gaan voor het goede doel. In 2019 heeft Happietaria ruim 4.000 gasten mogen ontvangen en werd er het recordbedrag van 124.000 euro opgehaald. Dit jaar hoopt de organisatie met de hulp van vrijwilligers opnieuw een geweldig bedrag op te halen.



Je kunt het initiatief steunen door te komen eten in het restaurant of door een donatie te doen via de website. Ook kun je je aanmelden als vrijwilliger in de keuken, bediening of achter de bar.

Kom langs!

Wilt u ook genieten van een heerlijke maaltijd en het goede doel steunen? Kom bij Happietaria eten tussen 18 november en 16 december. Het restaurant is geopend van maandag tot en met zaterdag van 17:00 tot 23:00 uur aan de Henri Dunantlaan 2 (gratis parkeergelegenheid). Meer informatie en reserveren kan via happietaria.nl/happietaria-groningen.

Foto: Happietaria Groningen