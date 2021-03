HappySoaps opent eerste Groningse plasticvrije cosmeticawinkel

GRONINGEN – HappySoaps opent op 23 maart hun eerste pop-up store in Nederland.

In de Jumbo Foodmarkt aan de Boumaboulevard in Groningen is een aparte winkelruimte ingericht geheel gewijd aan de plasticvrije cosmeticalijn. De inventaris in de Groningse winkel vertegenwoordigd ongeveer 12.000 plastic flessen waar normaal shampoo, conditioner of andere cosmeticaproducten in zijn verpakt.

HappySoaps

HappySoaps maakt 100% plasticvrije cosmeticaproducten denk daarbij aan shampoo, gezichtsreinigers, deodorant allemaal verpakt in zogenaamde Bars. Maandelijks worden er online duizenden ‘Bars’ verkocht. Voor het eerst opent HappySoaps een eigen winkel. HappySoaps is Beauty Angel van de Plastic Soup Foundation.

Foto: HappySoaps