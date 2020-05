Heb jij hét idee om 1,5 meter cultuur mogelijk te maken?

GRONINGEN – Noordelijke culturele instellingen zoeken ideeën om culturele sector impuls te geven in anderhalve-meter-economie.

De noodzakelijke maatregelen rondom de coronacrisis raken de culturele sector hard. Evenementen zijn verboden tot 1 september en musea blijven tot 1 juni dicht. De Noordelijke overkoepelende culturele instellingen, partners en marketingorganisaties doen een oproep op de vindingrijkheid van de makers van Friesland, Groningen en Drenthe. Gezamenlijk willen ze de culturele sector een impuls geven in het ‘nieuwe normaal’ zodra het weer kan. Ideeën gezocht om culturele sector impuls te geven in anderhalve-meter-economie!

Open call om mee te doen

Ideeën worden beoordeeld op originaliteit, haalbaarheid en schaalbaarheid. Deze kunnen worden opgestuurd op maximaal één A4-tje uiterlijk maandag 11 mei voor 08.00 uur naar ideeen@vnoncw- mkbnoord.nl onder vermelding van open call cultuur. Het winnende idee wordt gepubliceerd in het Dagblad van het Noorden, Friesch Dagblad en de Leeuwarder Courant rond 14-16 mei. Meer informatie op www.vno-ncwnoord.nl/ cultuurpitch.

Kunst en cultuur op afstand

Culturele instellingen zijn naarstig op zoek naar creatieve oplossingen. Musea zijn bezig met éénrichtingsverkeersroutes waar mensen langs kunnen lopen. Of denken aan een online verkoopsysteem dat mensen garandeert tijdens een bepaald tijdslot het museum in te kunnen. Voor theaters lijkt een nieuwe publieksindeling van de zalen bijna onmogelijk. Oplossingen moeten rendabel blijven. Via de pitchwedstrijd willen de initiatiefnemers stimuleren dat er meer creatieve en innovatieve oplossingen komen voor de cultuursector om binnen de 1,5 meter restrictie, toch weer versneld op te kunnen starten zodra dit is toegestaan. Twee weken eerder sloegen de Noordelijke marketingorganisaties en partners hun handen ineen om toerisme weer opgang te krijgen in de anderhalve-meter-economie. Dit leverde 230 ideeën op.

Grote verliezen in culturele sector

Sjoerd Bootsma, artistiek directeur LF2028: ‘Als je alleen al weet dat Oerol rond 3,5 miljoen aan inkomsten mist dit jaar en de Terschellinger economie 19,5 miljoen, dan kun je beredeneren dat deze crisis een grote klap voor de sector en de economie is.’ De sector is een bron van inkomsten voor zestienduizend Noorderlingen en draagt bovendien bij aan de leefbaarheid van de Noordelijke provincies. Seerp Leistra, bestuurslid Stichting Beringer Hazewinkel reageert: ‘Een samenleving zonder kunst en cultuur is als cola zonder prik. Na zes weken culturele lockdown snakken we naar mooie voorstellingen, concerten, festivals en tentoonstellingen. Maar we gaan voorlopig nog een schrale zomer tegemoet. Veel makers worden daar niet alleen emotioneel, maar ook financieel enorm door getroffen. Nieuwe ideeën zijn daarom hard nodig.’

Initiatiefnemers

Dit is een initiatief van VNO NCW Noord, MKB Noord, NDC Mediagroep, Marketing Drenthe, Merk Fryslân, Marketing Groningen en Stichting Beringer Hazewinkel. In samenwerking met: LF2028, Museumfederatie Fryslân, Biblionet Groningen, CGTC, De Verhalen van Groningen, Erfgoedpartners, Vrijdag en Stichting Kunst & Cultuur.

Beeld: Groninger Museum door Bas Meelker

Foto: POPgroningen