Helende klanken voor te vroeg geborenen in het UMCG

GRONINGEN – Met gitaar en stem rust bieden aan te vroeg geboren baby’s op de NICU (Neonatal intensive Care Unit) Intensieve zorgafdeling van het Universitair Medisch Centrum Groningen, dat is wat de Anne-Greet Ravensbergen het liefst doet. Tussen medische apparatuur en couveuses brengt deze 26-jarige muziektherapeut rust en ontspanning waarbij er even niet gedacht hoeft te worden aan leven en dood en wel of niet aanslaande behandelingen, maar waarbij alles even vergeten mag worden.

Documentairemaakster en cameravrouw Sammie Leermakers (23) studeert dit jaar af aan de Hogeschool voor de Kunsten in Utrecht met haar documentaire Muziek voor de Allerkleinsten. ‘Toen ik Anne-Greet voor het eerst zag spelen stond mijn wereld voor even stil. Het zitten met een gitaar naast de couveuse gaf een ongewoon beeld maar tegelijkertijd was het zo mooi en zo simpel. Het voelde alsof ik iets speciaals had meegemaakt. Een bijzondere ervaring waar maar een kleine groep weet van heeft. Een verhaal dat ik wil laten groeien en dat gezien moet worden’.

In Muziek voor de Allerkleinsten neemt Sammie de kijker mee op de couveuseafdeling van het UMCG. Deze afdeling is op dit moment de enige plek waar te vroeg geboren baby’s in Nederland een muziektherapeutische behandeling kunnen krijgen. We zijn bij de therapiesessies van Anne-Greet en volgen haar in haar gesprekken met ouders en collega’s. Welk effect denkt Anne-Greet met haar muziek te hebben op baby’s op de korte en lange termijn? En hoe kan muziektherapie in haar ogen een eigen plekje krijgen in de nationale behandeling van te vroeg geborenen? Een muzikale, poëtische documentaire waarin muziek aantoont voor de verlichting van een toekomst te zorgen en waarin de wereld van de couveusekinderen en die van de grotemensenwereld elkaar kruisen.

Crowdfunding

Sammie is een crowdfundingscampagne gestart om de documentaire te kunnen bekostigen. ‘Een film maken kost geld en dit kan ik niet alleen. Hier kan jij bij helpen!’ Steun Sammie op www.cinecrowd.nl/muziek-voor-de-allerkleinsten en stort een bijdrage zodat deze mooie en bijzondere documentaire gerealiseerd kan worden!

Niet alleen ontvang je na een donatie eeuwige dank, ook staan er leuke rewards tegenover! Zoals het ontvangen van de film met alle toebehoren om zo je eigen thuis-film-première te kunnen organiseren, een persoonlijke kindertekening of zelfs een persoonlijk nummer van muziektherapeut Anne-Greet Ravensbergen speciaal voor jou! ‘Samen kunnen we dit onontdekte kindje laten groeien’.

Foto: Muziek voor de Allerkleinsten