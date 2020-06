Heropening activiteiten hulpdienst

Met ingang van maandag 8 juni is de hulpdienst van de SP Groningen beperkt open. In verband met maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus kunnen we u alleen op afspraak helpen.

Bovendien hebben we ons kantoor zo ingericht dat we de anderhalve meter regels in acht kunnen nemen en zorgen we voor desinfectiemiddelen. Wanneer u verkoudheidsklachten of koorts kunnen we u niet helpen. Het open spreekuur op maandagavond van 19.00 uur tot 20.30 uur zal voorlopig dus niet plaatsvinden.

U kunt op de volgende wijze een afspraak maken:

Telefonisch op werkdagen tussen 14.00 uur en 16.00 uur via 06-80121571 en op donderdagmiddag ook via 050-3119050 .

via en op donderdagmiddag ook via . Tevens kunt u een mail sturen aan hulpdienstgroningen@sp.nl met een verzoek om een afspraak, waarna u teruggebeld wordt.

