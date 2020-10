Hersenletseldeskundigen aangesloten bij Breinlijn

Breinlijn wijst de weg bij hersenletsel

In Nederland krijgen jaarlijks tussen 130.000 tot 160.000 mensen te maken met hersenletsel. Dat heeft grote gevolgen op hun dagelijks leven. Het leven na bijvoorbeeld een infarct, ongeluk of tumor is nooit meer hetzelfde. Waar kan ik sporten? Hoe ga ik om met verandering in het karakter van mijn partner? Hoe regel ik gezinsondersteuning?

Verstand van hersenletsel

Breinlijn is er voor alle vragen over hersenletsel en voor alle leeftijden, voor getroffenen, naasten en ook professionals als huisartsen, praktijkondersteuners en anderen. Het Hersenletselteam weet veel van de mogelijke gevolgen en kan snel tot de kern van het probleem komen. Ze kan helpen de vraag over hersenletsel te verduidelijken en mensen vervolgens verder op weg helpen naar de best passende zorg of ondersteuning. Ook professionals met vragen over hersenletsel kunnen bij Breinlijn terecht. Het team kent alle aanbieders van zorg en ondersteuning bij hersenletsel in de regio.

Het hersenletselteam

Het hersenletselteam is een regionaal multidisciplinair team. Het is een team van gespecialiseerde deskundigen en bestaat uit revalidatieartsen, neurologen, verpleegkundigen, psychologen, psychiaters, hersenletselconsulenten, specialisten ouderengeneeskunde en ervaringsdeskundigen.

Moderne technologie

Breinlijn is ontstaan uit een samenwerking tussen een aantal zorgorganisaties en wordt nu landelijk verder ontwikkeld en uitgerold door de verschillende hersenletselteams in de aangesloten regio’s. Hun netwerken en deskundigheid zijn samengebracht met behulp van moderne technologie. Breinlijn werkt met een beproefd helpdesk-pakket waarbij ook de privacy goed geregeld is. Mensen die bellen of een bericht achterlaten op de website krijgen binnen twee werkdagen een reactie.

Hersenletsel Netwerk Noord is een regioteam van Breinlijn

Convenantpartners Hersenletsel Netwerk Noord: MEE Groningen, UMCG, De Noorderbrug, Interzorg, Lentis, Treant Zorggroep, MEE Drenthe, Trajectum, Koninklijke Visio, Zorggroep Groningen, Zorggroep Meander, De Hoven, Martini Ziekenhuis, Zonnehuisgroep Noord, TSN thuiszorg, VanBoeijen en OZG.

Foto: MEE Groningen