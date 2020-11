Het belang van een rookmelder in uw woning

GRONINGEN – Ongeluk zit in een klein hoekje, en cijfers bevestigen dit: jaarlijks worden er namelijk 1 op de 67 woningen in Nederland getroffen worden door brand. Wat daarbij zorgwekkend is, is dat het grootste deel van de branden in 2019 in de categorie ‘zeer grote brand’ vallen. De oorzaken van zowel huiselijke als bedrijfsbranden zijn erg uiteenlopend: van kortsluiting, tot accu’s/batterijen en werkzaamheden. Maar het grootste gedeelte van de branden is veroorzaakt door menselijk handelen.

Maar hoe kunt u naast oplettendheid de schade van dit soort onvoorziene omstandigheden zoveel mogelijk beperken? Wat opmerkelijk is, is dat in onze slaap geur niet gedetecteerd wordt, we worden enkel wakker van geluid. Daarom is het bevestigen en controleren van rookmelders in uw huis ontzettend belangrijk. Allereerst zorgt de aanwezigheid van een rookmelder ervoor dat de kans op sterfte door een brand met 50% verminderd wordt. Daarnaast spelen rookmelders een grote rol in het veiligstellen van uw eigendommen tijdens brand, hoe sneller de brand gedetecteerd wordt, hoe sneller de brand beëindigd kan worden en hoe minder schade er is! De aanschaf van een goede rookmelder is van groot belang, er gaat ten slotte niets boven uw eigen veiligheid! Verder kan het u op financieel gebied ook voordelen opleveren, omdat verzekeringsmaatschappijen in hun premies en uitkeringen meenemen of u een werkende rookmelder in uw huis hebt.



Een betrouwbaar merk op het gebied van brandbeveiliging is Ei. Ei is namelijk al sinds 1988 marktleider in brandveiligheidsoplossingen, ze streven daarmee een duidelijk doel na: mensen beschermen tegen brand- en koolmonoxidegevaar. De Ei rookmelders voldoen aan de hoogste eisen en zijn goedgekeurd door de Europese Regelgeving. De hoog kwalitatieve rookmelders zijn storingsvrij en hebben een lage responstijd, dit is misschien wel de belangrijkste eigenschap voor een rookmelder aangezien iedere seconde extra kan cruciaal zijn in het besparen van mensenlevens en eigendommen! Een zeer bekend model is de Ei 146 rookmelder. Deze 230V rookmelder beschikt over een extra batterij, zodat u toch verzekerd bent van rookdetectie wanneer de stroom uitvalt. Daarnaast is deze rookmelder voorzien van een speciale rookkamer waardoor de invloed van stof beperkt wordt en de kans op valse meldingen sterk afneemt.

Foto: Ei Electronics