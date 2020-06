Het gras van het Noorderplantsoen

Ontelbare keren heb ik het Noorderplantsoen doorkruist en telkens weer geniet ik van die parel middenin onze stad. De bomen, de vijvers en veldjes. Daarnaast is het vaak een ontmoetingspunt geweest met vrienden. Heerlijk picknicken en ontspannen in het gras. Groot kleed, koelbox mee en hupsakee, zo vermaakten wij ons de hele dag.

Uniek element

In het plantsoen ontmoette we steeds nieuwe mensen, en ons kringetje werd steeds groter. De mengelmoes van doelgroepen en leeftijden maakt dat dit plantsoen zo uniek is in haar soort.

Juist die eigenheid, dat unieke element, van het Noorderplantsoen is bijzonder. Het feit dat ik daar in de zomer zoveel mensen tegenkom en dit altijd gepaard gaat met een fijn saamhorigheidsgevoel, maakt dat ik echt vrees dat er iets unieks verloren dreigt te gaan met het aanstaande alcoholverbod.

Overlast

Wanneer mensen bang zijn om ‘s avonds door het plantsoen te lopen of fietsen vanwege een groepje hangjongeren dat irritant gedrag vertoont en overlast veroorzaakt, dan denk ik vanuit mijn beroep als beveiliger: waarom niet kiezen voor permanente handhaving? In mijn optiek zou dat hier uitkomst kunnen bieden! Goed werkende verlichting en duidelijk zichtbaar aanwezige handhavers. Het gevoel dat een kleine minderheid het voor de overgrote meerderheid verstiert, is gewoonweg slecht te pruimen. Wanneer dat niet het gewenste eindresultaat oplevert, kun je altijd nog opschalen naar een verbod in plaats van meteen kiezen voor een stringent beleid. Met dit aanstaande alcoholverbod raak je alle inwoners die het plantsoen als een gezamenlijke tuin zien en ervaren diep.

Welbevinden

Ik heb geen tuin en geen balkon en met mij velen…

Een stuk ontspannen welbevinden en leefgenot raken we op deze manier kwijt. Het gaat natuurlijk niet alleen puur om het alcoholverbod, het gaat verder dan dat. Het gaat ook over het opleggen van beperkingen en van invulling geven van bovenaf. Aan hoe jij en ik het vertoeven in het Noorderplantsoen vorm willen geven. Voor mij voelt dat niet goed en voelt het alsof het doel voorbij geschoten wordt.

Verbondenheid

De romantiek van jonge mensen met hun kleedjes en een flesje wijn of een biertje, de gezinnen met goed gevulde koelboxen, allen broederlijk naast elkaar, dreigt verloren te gaan.

Wellicht gaat hier dan de uitspraak op: eens verloren blíjft verloren!

Yaneth Palacio Menger

100% Groningen

Foto: 100% Groningen