Het weer in Groningen van de komende week

GRONINGEN – Nederland staat bekend als een land met wispelturig weer. Op het ene moment komt het zonnetje vanuit het niets tevoorschijn, terwijl enkele momenten later zomaar een hagelbui kan vallen. De wisselvalligheid van Nederland als land geldt echter ook voor Groningen. Daarom is het ook niet meer dan logisch dat je altijd op de hoogte wilt blijven van de weersvoorspelling. Ben jij benieuwd wat voor weer het komende week wordt in Groningen? Ontdek het antwoord hieronder!

Weersverwachting Groningen

De weersverwachting van Groningen de komende week is niet erg constant. Aan het begin van de week zal het namelijk voornamelijk bewolkt zijn. Af en toe kan er een regenbui zijn, maar het zal niet pijpenstelen regenen. Desondanks is het verstandig om je paraplu voor het geval dat mee te nemen. Later in de week zal de zon wat meer tevoorschijn komen, waardoor je weer zonder paraplu probleemloos over straat kunt lopen.

Hoge temperaturen

Qua temperaturen in Groningen hebben we positief nieuws voor je te melden; je kunt namelijk hoge temperaturen verwachten voor deze periode van het jaar. Hoewel dit vanzelfsprekend niet betekent dat er een hittegolf op komst is, zal de temperatuur tussen de 16 en 20 graden zijn overdag. De gevoelstemperatuur zal zodra het zonnetje schijnt hoger aanvoelen dan dat de temperatuur daadwerkelijk is. ‘s Nachts koelt het echter nog wel af tot een graad of 4, waardoor er een lichte grondvorst kan ontstaan. Neem dan ook zeker een jas nog mee.

Genieten van de hoge temperaturen

Doordat de temperaturen aan de hoge kant zullen zijn komende week, is het tijd om hiervan te profiteren. Kies er bijvoorbeeld voor om een heerlijk terrasje in Groningen te pakken. Tevens is het geen slecht idee om een mooie parkwandeling te maken nu het weer nog mooi is. Met een buitenkeuken kopen kun je zelfs buiten gaan koken met vrienden. Wees dus goed voorbereid op de komende temperaturen en geniet volop hiervan.

Al met al is de weersverwachting in Groningen komende week er eentje die overwegend positief is. Bereid je in het begin van de week goed voor door een paraplu bij je te dragen, maar vergeet later gedurende komende week zeker niet om zonnebril bij je te hebben.

Foto: Skitterphoto/Pixabay