Hit The North bootcamp

De eerste bootcamp van het coachingstraject Hit the North vindt vanwege het coronavirus het laatste weekend van juni plaats.

Groningse acts bij Hit The North

De Groningse acts die dit jaar deelnemen aan het Hit The North traject zijn:

The Desmonds (o.a. gesecteerd voor POPRONDE 2020, en hierin door Never Mind The Hype geselecteerd als talent)

The Vices (o.a. door 3FM gekozen als ‘3FM Talent’ en in september 2020 hun nieuwe plaat uitbrengen)

CASHMYRA (o.a. winnaar POPgroningen Talent Award 2019, en dit jaar nieuwe muziek uitbrengt)

Bootcamps

De bootcamp vindt plaats in Leeuwarden in poppodium Neushoorn en bij Snoet & Smoel. Indien het door corona niet door kan gaan wordt er een alternatief (online) programma aangeboden.

In april en mei vonden al vijf online sessies plaats, waaronder een masterclass livestreaming door Michiel Gardner en een Q&A met Thomas Azier. Klik hier voor meer nieuws over Hit The North.

Foto: POPgroningen