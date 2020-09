Hit The North tour door het noorden

De negen talenten van het talentontwikkelingprogramma Hit the North touren de komende maanden langs zalen en festivals door het noorden van Nederland. De tour is geïnitieerd om toch live speelmomenten te creëren voor de negen acts die door de crisis hun hele agenda leeg moesten maken. De tour gaat onder andere langs Iduna, Simplon, Drentsch Peil XL en Neushoorn.

Tour in volle gang

De tour is op dit moment in volle gang en werd op 20 augustus geopend door Same Old uit Drenthe in een uitverkocht Vera in Groningen. De eerstvolgende show vindt plaats op vrijdag 11 september in Iduna, Drachten waar The Desmonds uit Groningen, Seewolf uit Friesland en Moonradio uit Drenthe zullen spelen.

Onderdeel van deze tour is het Hit the North zomercafé in Simplon te Groningen waar meerdere Hit The North acts zullen gaan spelen. Op zaterdag 12 september staat het Hit The North Cafe in Simplon, Groningen met Delore, uit Friesland.

Programma Hit The North tour

Hieronder het programma, binnenkort volgen er nog een aantal speeldata! Tickets voor de tour zijn te verkrijgen via de locatie van het optreden. Wees er snel bij!

