Hoe bespeel je… een cactus?

GRONINGEN – Slagwerker Tatiana Koleva haalt uit alles een geluid. En dan bedoelen we: álles. Dus waarom niet een cactus omtoveren tot een muziekinstrument?

Op 4 november geeft Tatiana – samen met The Youth Percussion Pool het concert ‘How to play the Cactus’ tijdens het Sound of Music Festival in Groningen. Een bijzondere voorstelling waarin beroemde slagwerkcomposities worden gecombineerd met improvisaties en soundtracks. “In de voorstelling zetten we de cactus in als volwaardig instrument”, vertelt Tatiana. “Maar de cactus symboliseert ook de huidige tijd waarin wij leven.”

Survivor

De cactus is prikkelend, raar, onbekend, eng, nieuwsgierig makend en bijzonder, en kan als één van de weinige gewassen overleven in zeer extreme omstandigheden. Op die manier reflecteert de plant op de wereld van nu waarin COVID-19 een belangrijke rol speelt, vindt Tatiana. “De naalden van ’n cactus staan voor mij symbool voor onze angst voor het virus. Maar een cactus is ook een plant die zich aanpast aan nieuwe situaties, zoals wij met z’n allen nu proberen te doen.” Ook de omgeving van de plant speelt een belangrijke rol. “De cactus leeft afgezonderd en op zichzelf, en representeert voor mij de isolatie en beperkte maatregelen waarmee we nu te maken hebben.”

Samen spelen

Omdat we door COVID-19 allemaal in hetzelfde schuitje zitten, ervaren we in deze lastige tijd ook een gevoel van saamhorigheid. Participatie van het publiek is daarom een belangrijk onderdeel van How to play the Cactus. Want: ooit gedacht dat je samen een prachtig geluid kon halen uit de takken of naalden van een plant? Tatiana: “Ik verzamel met de muzikanten simpele objecten uit de natuur die we omtoveren tot percussie-instrumenten. Zoals takken (claves), stenen, bloempotten (bellen) en bonen (shakers).” Vooraf laten de muzikanten het publiek kennismaken met simpele ritmische patronen, om vervolgens gezamenlijk een uniek muziekstuk uit te voeren. “Door samen te spelen met het publiek ontstaat een nieuwe vorm van saamhorigheid.”

De marimba

Ook de marimba – het hoofd- en lievelingsinstrument van Tatiana Koleva – zal in de voorstelling niet ontbreken. “Door de jaren heen ben ik één met dit instrument geworden. Het is fascinerend om al die houten plankjes te laten zingen, en om er verhalen mee te vertellen.” Meegebracht door de slaven uit Afrika is het één van de meest populaire instrumenten van Centraal Amerika, met name in Guatemala en Mexico. “Twee landen met een zeer uitgesproken en krachtige cultuur in volksmuziek. Maar ook een plak waar cactussen een belangrijk onderdeel zijn van de lokale flora.”

Sound of Music Festival

Op 4 november speelt Tatiana in de prachtige Der AA Kerk in Groningen, tijdens het Sound of Music Festival in Groningen. De soundtracks in het programma zijn opgebouwd uit akoestische geluiden, die allemaal een directe of indirecte link hebben met de natuur. Daarbij speelt ook het werk en de persoonlijkheid van Amerikaans avant-garde componist John Cage (1912 – 1992) een belangrijke rol.

Foto: Thomas Huisman