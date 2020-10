Hoe kantoorruimte in Groningen verandert door de coronacrisis

GRONINGEN – Sinds het uitbreken van de coronacrisis is het werken voor velen van ons veranderd. We hebben het kantoor verruild voor de woonkamer en doen onze vergaderingen online. Voor een aantal ondernemers uit Groningen bevalt het werken vanuit huis inmiddels zo goed dat ze hun kantoorruimte in Groningen opzeggen en meer willen inzetten op thuiswerken. Dat blijkt uit onderzoek van Noordzaken. Het gaat voornamelijk om bedrijven met relatief kortlopende huurcontracten die daardoor snel kunnen inspelen op veranderende situaties.

Productiever door thuiswerken

Ondernemer Stef van der Ziel van streaming platform Jet-Stream dacht al een tijdje na over het opzeggen van zijn kantoorruimte in Groningen en door de coronacrisis heeft hij de knoop nu definitief doorgehakt. Volgens Van der Ziel is zijn bedrijf veel productiever geworden door het thuiswerken. “Denk alleen al aan de files waarmee je veel tijd verliest”, legt de ondernemer uit. Daarnaast kunnen de medewerkers van het techbedrijf al hun werkzaamheden gewoon vanaf de laptop doen.

Bovendien heeft Jet-Stream klanten in heel Europa die niet zomaar naar het Groningse kantoor toe komen. Daar hoef je volgens de ondernemer dus geen grote kantoorruimte voor te hebben. Van der Ziel heeft zijn huidige huurcontract van ca. 300 vierkante meter in de Mediacentrale daarom opgezegd en wil in de toekomst naar ongeveer de helft van die kantoorruimte. Dat blijft volgens Van der Ziel namelijk nodig voor borrels, lunches en vergaderingen om de binding tussen collega’s te behouden en te versterken.

Kantoor als ‘inspirerende werkruimte’

Ook collega-ondernemer Benjamin Derksen van webwinkel Frank herkent zich in de uitspraak dat de productiviteit van personeel stijgt bij thuiswerken. Jarenlang geloofde Derksen dat mensen minder productief zouden zijn wanneer ze thuis zouden werken, maar door de coronacrisis kwam hij erachter dat hij een inschattingsfout had gemaakt. Uit een enquête onder zijn medewerkers bleek bovendien dat velen van hen het thuiswerken waarderen. Daarom heeft Derksen besloten om zijn huurcontract per maart 2021 niet opnieuw te verlengen.

Het bedrijf van Derksen heeft momenteel een kantoorruimte van zo’n duizend vierkante meter aan de ringweg, waar gedurende een jaar zo’n 40 tot 90 mensen werken. Net als Van der Ziel denkt Derksen te kunnen voldoen met ongeveer de helft van het huidige oppervlak. De ondernemer wil wel een kantoor houden in of rond de binnenstad om te laten fungeren als ‘inspirerende werkruimtes’. En daarnaast houdt hij ook het magazijn aan de Ulgersmaweg in Groningen aan.

Kantoorruimte Groningen blijft in trek

Daan Ruiter van Kantoor-Groningen schetst daarentegen een heel ander beeld. Met zijn bedrijf bemiddelt hij in de verhuur van kantoorruimte in Groningen, onder andere in shared workspaces van De Entrepreneur, The Rock en De Puddingfabriek. Ruiter heeft niet meer opzeggingen dan anders en ziet juist een enorme toename in de vraag. Dat bedeelt de ondernemer toe aan e-commerce bedrijven die zelfs in deze tijd snel blijven groeien, maar ook aan mensen met kinderen of een te kleine woning om goed thuis te kunnen werken. Zij konden voorheen nog in een koffietentje gaan zitten, maar dat is nu niet meer mogelijk.

Grotere kantoorruimte in Groningen

Al met al is lastig inschatten wat de coronacrisis met de kantoormarkt in Groningen gaat doen. Vastgoedadviesbedrijf Colliers International schat dat de leegstand van kantoren op korte termijn niet zal oplopen. Volgens de adviseur zorgen de afstandsmaatregelen er namelijk voor dat bedrijven momenteel grotere kantoorruimte nodig hebben. Waar de ene ondernemer zijn huurcontract opzegt, kan de ander juist behoefte hebben aan een groter kantoor. Gelukkig voor hen is er op dit moment een ruim aanbod. En ook de rente is momenteel gunstig, waardoor geld lenen in de vorm van een doorlopend krediet een optie kan zijn om die nieuwe en grotere kantoorruimte in Groningen snel te betrekken.

Foto: Tim van der Kuip/Unsplash