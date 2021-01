'Hoe kunnen ondernemers hun mobiliteit efficiënter regelen?'

Imminga werkt inmiddels een jaartje bij Groningen Bereikbaar. Tot die tijd zat de geboren Groninger vooral in de parkeerbranche. "Mijn takenpakket is nu een stuk breder," zegt hij. "Een belangrijk onderdeel is het informeren van de ondernemers over de verkeershinder en de manieren waarop ze het beste bereikbaar kunnen blijven. Maar daarnaast gaan we met ze in gesprek over hoe je slim en duurzamer kunt reizen."

Positief bijeffect

Corona heeft een positief bijeffect. Het is rustiger op de weg en dat is goed voor de CO2-uitstoot. Thuiswerken is de norm en veel bedrijven willen het goede van corona ook in stand houden als het virus weg is. "Vastgoedbedrijf Hanzevast gooit de leaseauto eruit en vult haar mobiliteitsvraagstuk slim in," zegt Imminga. "Dat is in die branche echt heel bijzonder. Ze lopen alvast vooruit op de nieuwe CO2-wetten. Ze zeggen niet alleen dat ze duurzaam zijn, maar ze doen het ook echt."

Het verlagen van je CO2-uitstoot kan tegenwoordig hand in hand gaan met het besparen van geld. En door meer te fietsen, worden we met z’n allen vitaler. "Het is heel leuk om te zien hoe sommige bedrijven nu al kijken hoe ze hun mobiliteit efficiënter kunnen regelen. Ook voor de tijd na corona." Zo verwacht Imminga ook dat er straks meer kantoren veranderen van werkplek naar ontmoetingsplek. "Bij IBM aan het Zuiderdiep kent men geen vaste werkplekken en worden de kantoorruimtes enkel gebruikt voor interne en externe ontmoetingen."