Hoe schoon is jouw smartphone? Ontsmet je mobiel in 5 stappen

GRONINGEN – Door het coronavirus is het belang van goede hygiëne duidelijk geworden. Maar hoe zit het eigenlijk met de hygiëne van onze smartphone?

Het coronavirus COVID-19 en de daartegen bestemde maatregelen hebben onze maatschappij in korte tijd drastisch veranderd. In slechts enkele maanden is de 1,5 meter afstand het nieuwe normaal geworden. We lopen met een boog om elkaar heen, werken wanneer mogelijk grotendeels vanuit huis, desinfecteren winkelwagentjes en wassen regelmatig onze handen. Maar als we het dan toch over hygiëne hebben, hoe zit het dan eigenlijk met onze mobiele telefoon? We pakken het apparaat namelijk meerdere malen per dag vast, maar toch maken we het niet of nauwelijks schoon. Kun je ziek worden van de bacteriën op je smartphone?

2.000 tot 4.000 bacteriën

Volgens bioloog Ruben Janssen van wetenschapsmuseum Micropia zitten er op elke vierkante centimeter van je smartphone zo’n 2.000 tot 4.000 bacteriën, vooral afkomstig van je huid, mond en luchtwegen. Dit is meer dan op andere gebruikersvoorwerpen. Dat komt volgens Janssen omdat je je telefoon de hele dag door vastpakt nadat je voorwerpen als een deurklink, toetsenbord of lichtknopje hebt aangeraakt. Uit een steekproef van verzekeraar Insurance2go bleek zelfs dat smartphones meer dan tien keer zoveel bacteriën bevatten als een wc-bril! Maar of je ziek kunt worden van die bacteriën valt te betwijfelen.



Volgens de Amerikaanse microbioloog Charles Gerba is het aantal bacteriën op een mobiele telefoon namelijk geen probleem. Wat volgens Gerba wél een probleem is, is het delen van je smartphone met anderen. Maar zo lang je dat niet doet, bevat je smartphone volgens de Amerikaan geen ongewone bacteriën waar je als (gezonde) eigenaar ziek van kunt worden. Deel jij je mobiele telefoon soms met anderen? Bijvoorbeeld om iemand anders een nummer op Spotify te laten toevoegen? Dan lijkt het niet onverstandig om je smartphone én telefoonhoesje regelmatig schoon te maken. In vijf simpele stappen leggen we je uit hoe je je telefoon en hoesje kunt desinfecteren.

Smartphone desinfecteren

Het onderstaande stappenplan om je smartphone te reinigen is gebaseerd op de richtlijnen die Samsung onlangs heeft gepubliceerd als gevolg van de coronacrisis. Deze richtlijnen zijn bedoeld voor mobiele telefoons die aan de achterkant zijn afgewerkt met metaal, glas of keramiek, dus niet voor toestellen met een achterkant van plastic. Let op dat je altijd het juiste schoonmaakmiddel gebruikt. Gebruik nooit en te nimmer bleekmiddel of ander schuurmiddel. Dat tast namelijk de beschermlaag van de telefoon aan.

Stappenplan

Verwijder allereerst stofjes, zand en/of kruimels door deze van de telefoon af te blazen. Wanneer je hierop gaat wrijven, kunnen er namelijk krassen ontstaan; Gebruik een ontsmettingsmiddel dat alcoholgebaseerd is. Het middel dient voor meer dan 70 procent uit ethanol of isopropanol te bestaan. Een andere optie zijn desinfectiemiddelen die gebaseerd zijn op hypochlorigzuur; Gebruik een microvezeldoekje en dompel deze deels onder in het desinfecterende middel. Giet of spray de vloeistof nooit rechtstreeks op je telefoon en vermijd andere type doekjes of materialen om krassen te voorkomen; Wrijf het doekje vervolgens zacht over de voor- en achterkant van je smartphone zonder te veel druk uit te oefenen. Laat de telefoon vervolgens kort drogen; Gebruik je een telefoonhoesje? Maak dan ook het hoesje op dezelfde manier schoon.

Foto: Myriams-Fotos/Pixabay