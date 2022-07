Hoe vind ik een goede APK-garage in Groningen?

GRONINGEN – Iedere automobilist moet eraan geloven: de APK-keuring. Volgens de wet ben je verplicht om jouw auto eens in de zoveel tijd te laten keuren bij een APK-garage. Maar hoe vind je een goede garage om jouw auto te laten keuren? In dit artikel lees je enkele tips zodat je binnen de kortste keren de juiste APK-garage in Groningen hebt gevonden.

Begin op tijd met zoeken

Van de RDW krijg je een brief, waarin ze je herinneren dat het tijd is om jouw auto te laten keuren. Deze brief ontvang je zes weken voordat de APK op jouw auto vervalt. Meteen na het ontvangen van deze brief is het aan te raden om de zoektocht naar een geschikte garage voor de APK Groningen te starten. Hierdoor weet je zeker dat je op tijd bent voordat de APK vervalt.

Daarnaast is het verstandig om op tijd te beginnen, omdat je jouw auto dan nog een keer kunt laten keuren wanneer hij wordt afgekeurd. Aangezien een herkeuring bij de RDW lange wachttijden heeft, is het dus aan te raden om op tijd de APK-keuring uit te laten voeren.

Maak gebruik van een erkende website

Aangezien Groningen een grote stad is, zijn er veel APK-garages waar je uit kunt kiezen. Je kunt vaak door de bomen het bos niet meer zien. Daarom zou je erkende websites zoals Mijngarage.nl kunnen gebruiken. Hier vind je maar liefst 1.500 erkende garages in heel Nederland. Alle garages op deze website zijn gecertificeerd, waardoor je altijd verzekerd bent van kwaliteit. Niet alleen in de stad Groningen vind je deze erkende garages, maar ook in omliggende plaatsen zoals Zuidwolde en Adorp.

Zorg voor genoeg geld

Een gemiddelde APK-keuring kost ongeveer tussen de 20 en 60 euro. Maar de uiteindelijke kosten van de keuring kun je niet van tevoren vaststellen. Wanneer alles prima is met jouw auto, kost het je niet veel meer dan 60 euro. Maar moet er iets vervangen worden? Dan kunnen de kosten flink oplopen. Besluit je om de APK als onderdeel van een onderhoudsbeurt uit te laten voeren? Houd dan ook rekening met de onderhoudskosten.

Bereid je auto voor op de keuring

Nadat je een geschikte garage in Groningen hebt gevonden, is het tijd om jouw auto voor te bereiden op de keuring. Wanneer je je goed voorbereidt, is het risico op afkeuring kleiner. Hierdoor kom je niet voor onverwachte kosten te staan.

Lever de auto schoon af. Zorg ervoor dat er geen afval in de auto rondslingert en ga er even met een stofzuiger doorheen. Hierdoor maak je het werk van de APK-garage aangenamer en gemakkelijker. Daarbij maak je een goede eerste indruk.

Vul zelf de reservoirs met de ruitenwisservloeistof en de koelvloeistof. Check zelf of dit bijgevuld moet worden. Is dit nodig? Doe het dan zelf. Het scheelt je veel geld en het is binnen no-time gedaan.

Controleer zelf de bandenspanning. Dit kun je ook eenvoudig zelf oplossen, wat je ook weer geld scheelt.

Controleer alle lampen. Kun je zelf de lampen vervangen? Doe dit dan zelf als het nodig is.

Foto: DokaRyan/Pixabay