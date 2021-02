Hogere opbrengst dan verwacht: Zonnepark op Groningen Airport Eelde levert aan 6,5% meer huishoudens groene stroom dan geraamd

Dubbelfunctie

Het is het eerste zonnepark ter wereld tussen een actieve start- en taxibaan en het platform is aangelegd. Het project laat zien dat grond voor meerdere doeleinden ingezet kan worden. Andries Poelstra, Airport Manager Groningen Airport Eelde: ‘’Het zonnepark op de luchthaven ligt op een terrein waar verder niets anders mee gedaan kan worden, vanwege onder andere veiligheid en regelgeving. Het is fantastisch dat we op deze manier een dubbelfunctie van het middenterrein hebben weten te ontwikkelen waarmee we na een jaar al bewijzen dat het zinvol is. We hebben immers ruim 6.600 huishoudens kunnen voorzien van groene stroom. Boven verwachting!’’.

Ook andere luchthavens en complexe organisaties zijn geïnteresseerd in een dergelijk verduurzamingsproject. Frank Oomen, Hoofd Large Scale Projecten GroenLeven: ‘’Het realiseren van het succesvolle zonnepark op Groningen Airport Eelde laat zien dat vrijwel elke locatie geschikt gemaakt kan worden voor een dubbelfunctie met zonnepanelen. Ook sectoren die met hoge of bijzondere veiligheidseisen te maken hebben. Wij merken dan ook dat er steeds meer vraag is vanuit de luchtvaart en gerelateerde sectoren’’.

Ambities

Binnen NXT Airport, het duurzaamheid- en innovatieprogramma die de luchthaven kortgeleden heeft gelanceerd, wordt tevens gekeken hoe het zonnepark kan bijdragen aan andere duurzame innovaties. Zo wordt er samen met GroenLeven onder andere onderzoek gedaan naar ontwikkelingen met waterstofgas, afkomstig van het zonnepark.