‘Holland Casino wil binnenkort uitsluitsel geven over locaties Groningen’

GRONINGEN – Het Holland Casino verwacht binnen nu en een paar maanden uitsluitsel te geven over wat er met de nieuwe en de oude locatie in Groningen gaat gebeuren. Dat meldt Dagblad van het Noorden (DvhN).

Het Holland Casino Groningen is momenteel gevestigd aan het Sontplein als pop-up casino. Dat was nodig nadat het pand aan het Gedempte Kattendiep in de stad bij een grote brand in het centrum in de as werd gelegd. Die brand is inmiddels al bijna zes jaar geleden, maar toch komt het Holland Casino er maar niet uit over wat de nieuwe vaste locatie voor het casino in de stad moet worden. Ondertussen ligt er een groot stuk grond braak op de plek waar het casino eerst heeft gestaan.

Onenigheid

Na de brand in 2017 bleef er niets meer van het pand over, behalve een hoop kopzorgen voor het Holland Casino zelf en de gemeente. Er is al jarenlang getouwtrek over wat er precies met de oude locatie moet gebeuren en wat de nieuwe permanente locatie voor een casinovestiging moet worden. Sinds het moment dat het pand volledig in de as werd gelegd, is er onenigheid over de toekomst van het casino.

Weinig vooruitgang

De enige vooruitgang die het casino en de gemeente tot nu toe wisten te maken, is de sloop van het afgebrande casino op de oude locatie. Daarvoor werd er tijdelijk een nieuw casino opgetuigd aan het Sontplein. Maar wie regelmatig over de Gedempte Kattendiep loopt, ziet daar nog altijd een groot braakliggend terrein. Na de brand werd door het casino beloofd dat er snel een oplossing zou komen, maar in alle jaren is er weinig gebeurt en ligt het terrein nog altijd braak.

Met elkaar in gesprek

Hoewel het voor de buitenwereld lijkt alsof er in al die tijd niets is gebeurd, zijn er achter de schermen wel degelijk constructieve gesprekken worden gevoerd, zo laat een woordvoerder van de gemeente Groningen weten aan DvhN. Maar in welk stadium dit plaatsvindt, blijft vooralsnog onduidelijk. Een woordvoerder van het Holland Casino geeft meer uitleg, namelijk dat beide partijen nog altijd overleggen over wat er precies moet gebeuren om een nieuwe locatie voor het Holland Casino te vinden.

Complexe zaak

Het Holland Casino wijst er op dat het lang duurt om het proces te doorlopen, aangezien het om een complexe zaak gaat waarbij niet alleen het casino en de gemeente zijn betrokken. Meerdere partijen hebben hun eigen wensen en het blijkt kennelijk lastig om alle neuzen dezelfde kant op te krijgen. Maar het casino hoopt over een paar maanden uitsluitsel te kunnen geven over wat het met het oude terrein gaat gebeuren en waar de nieuwe vestiging zal komen. Lees hier meer over deze berichtgeving op Kansspel.nu.

Foto: moritz320/Pixabay