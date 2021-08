Honden gaan suppen op Paterswoldsemeer in Groningen

GRONINGEN – Op zaterdag 14 augustus gaan honden met hun baasjes stand-up paddelen (suppen) op het Paterswoldsemeer.

Het bestuur van de Noorder Kynologenclub Groningen (NKC) is voortdurend op zoek naar leuke evenementen voor de leden. Op zoek naar een plek waar het mogelijk was om te gaan suppen met hun honden kwamen zij in contact met Supperdupper. Herman Kuis van dit supverhuurbedrijf was onmiddellijk enthousiast.

“We werken vanaf de locatie De Lijte aan het Paterswoldse meer aan de Meerweg 209 in Haren”, vertelt Kuis. “Vlakbij het strandpaviljoen is het water ondiep en zeer geschikt voor het suppen met honden. Wij hebben ook de beschikking over twaalf speciale zware supboards. Die zijn veel stabieler dan een normale board. Het doel van deze middag is dat de honden en hun baasjes veel plezier beleven.”

Op zaterdag 14 augustus komt een groep van twaalf hondenliefhebbers tussen 13.00 en 16.00 uur naar het Paterswoldsemeer. Kuis: “Het doel is om iedereen een leuke zomerdag te laten beleven. Het idee is dat de eigenaars van de honden beginnen door alleen de hond op de Sup te zetten om de hond te laten wennen aan het gevoel van op het water staan. Zodra de hond eraan gewend is, kan het baasje ook op de sup gaan staan.”

“Als dat soepel verloopt en de hond rustig op de sup zit, kunnen zij een tochtje maken naar het dichtstbijzijnde eilandje. Het duurt ongeveer tien minuten om het eilandje te bereiken en daar kunnen zij met hun hond aanmeren. Na een korte pauze kunnen de deelnemers weer terug suppen naar het strand of verder gaan naar het volgende eilandje.”

Foto: Supperdupper