Honderd huurders bij digitaal protest ‘0% is genoeg!’

Tijdens een door de SP georganiseerd digitaal protest gingen honderd huurders in gesprek met wethouder Van der Schaaf. De huurders en de SP vinden dat de huurverhoging die vanaf 1 juli ingevoerd wordt, geschrapt moet worden. Huurders geven aan de huur nu al nauwelijks op te kunnen brengen en vragen de wethouders hen te steunen in de strijd tegen de huurverhogingen.

Wethouder Van der Schaaf gaf aan de huurverhoging niet tegen te willen houden. Wel nam de wethouder de uitnodiging aan om met de huurders en de SP de druk op de minister op te voeren om de verhuurdersheffing af te schaffen.

SP-fractievoorzitter Jimmy Dijk:

“Donderdag kwamen 50 huurders bijeen. Gisteren waren dat er al honderd. Komende weken blijven we lokaal en landelijk de druk opvoeren om de huurverhogingen te stoppen.”

In de Eerste Kamer is voor de tweede keer een SP-voorstel voor het bevriezen van de huren aangenomen omdat minister Ollongren deze de eerste keer weigerde uit te voeren. De gemeenteraad besprak vandaag het initiatiefvoorstel ‘0% is genoeg!’ van de SP en de PvdD. Dit debat was live te volgen via de Facebookpagina van de SP Groningen.

Dijk: “Groningen moet het goede voorbeeld geven door lokaal de huren te bevriezen en landelijk de druk op de minister op te voeren.”

Huurder Nicolette Niessen: “Dat de wethouder samen met ons en de SP richting Den Haag wil optrekken is een goede eerste stap. Maar huurders willen dat er in Groningen ook iets tegen de huurverhoging gedaan wordt. We gaan nu concrete maatregelen bij de gemeenteraad afdwingen.”

Voor de komende weken hebben huurders en de SP samen actieplannen gemaakt. “Raadsleden en politieke partijen gaan ons de komende weken nog vaak zien en horen en kunnen nog van alles van ons verwachten”, aldus Niessen.

Foto: SP Groningen