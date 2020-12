Horeca dicht? Geniet toch van een High Tea

GRONINGEN – Misschien is samen zijn nu wel waardevoller dan ooit. Je ziet niet zo veel mensen en als je tijd voor elkaar neemt, dan wil je dit ook goed doen. Verras iemand met een High Tea. Geniet samen, van elkaar en van de hapjes en thee. Neem even echt tijd voor elkaar.

De horeca is nu al een tijd gesloten en we merken dat het steeds moeilijker is om thuis te blijven. Gun jezelf daarom ook wat ruimte. Spreek af met familie of vrienden en geniet even van elkaar. Houd rekening met de 1,5 meter afstand en doe toch leuke dingen samen.

Verras iemand

Ken jij iemand die wel een opkikker kan gebruiken? Je moeder, je zus, een vriendin of iemand anders? Verras diegene dan met een High Tea To Go. Er zijn verschillende High Tea locaties in Groningen en omstreken die normaal gesproken een High Tea aanbieden en die nu ook een High Tea box aanbieden. Zo kun je toch genieten van die heerlijke hapjes en thee, maar dan veilig thuis.

Jouw eigen theefeestje

Heb je een High Tea box besteld? Dan is het tijd om alles klaar te maken voor jullie theefeestje. Als je iemand helemaal in het zonnetje wil zetten is het natuurlijk leuk om er een hele beleving van te maken. Leg een mooi tafelkleed neer, verzamel je kleurrijkste servies, vul een theepot met heet water en zet de theesmaakjes klaar. Heb je een etagere? Dan kun je die ook uit de kast trekken. Daarnaast kun je ook verse gember, citroen, sinaasappel en munt neerzetten, zodat je ook verse thee kunt maken. Zeker weten dat je diegene echt verrast!

Liever op locatie?

We missen allemaal de horeca. De sfeer is thuis is toch niet hetzelfde. Als je liever op locatie een High Tea wil doen, dan moet je toch nog even geduld hebben. Maar die High Tea kun je wel alvast vastzetten. Geef een High Tea cadeaubon en spreek alvast af dat jullie uitje ervan komt zodra de horeca open is. Er zijn verschillende leuke High Tea locaties in Groningen. Kies er eentje en kijk alvast uit naar dat heerlijke moment.

Wat kun je verwachten?

Als je aan een High Tea denkt, dan denk je aan sandwiches, scones, taartjes en thee. Vaak is dit ook ongeveer wat je kunt verwachten. Maar dit is lang niet altijd zo. Steeds vaker zie je dat er van de traditionele High Tea wordt afgeweken. Sommige restaurants proberen met bijzondere hapjes en creaties de High Tea te moderniseren. Bekijk dus goed het menu voordat je een High Tea boekt.

Wil je liever een traditionele Engelse Afternoon Tea? Of ga je voor een moderne High Tea met bijzondere hapjes? Daarnaast krijg je bij het ene restaurant alle hapjes in één keer en bij het andere restaurant krijg je de hapjes in rondes. Officieel begin je een Afternoon Tea met hartige hapjes zoals sandwiches, vervolgt door de scones en wordt er afgesloten met zoete hapjes. Waar je ook voor gaat, je bent verzekerd door een bijzondere beleving vol lekkere hapjes.

Op zoek naar iets sterkers?

Ben jij niet dol op thee? Dan hebben we iets leuks voor jou wat mogelijk wel in de smaak valt. De High Tea heeft namelijk een broertje en zusje. Deze twee lijken wel op de High Tea, maar zijn toch wel erg anders. Ben je een wijnliefhebber? Probeer dan eens een High Wine uit. Dit is een proeverij van verschillende wijnen waar ook de hapjes op worden afgestemd. Op die manier heb je een soort wijn-spijs proeverij. Leer verschillende wijnen kennen en hoe deze samengaan met verschillende hapjes. Liever een biertje? Doe dan gezellig een High Beer. De High Beer bestaat uit een proeverij van verschillende (speciaal)bieren met daarbij lekkere snacks. Dat klinkt allemaal wel erg goed, vind je niet?

Foto: Persnickety Prints/Angello Pro