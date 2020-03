Hotels in Groningen hebben het zwaar door coronavirus

GRONINGEN – Hotels in stad en provincie Groningen worden flink geraakt door de maatregelen in verband met de coronacrisis.

Dat blijkt uit data van Hotelaanbiedingen.com. Hotels in heel Nederland moeten vooralsnog tot 6 april hun deuren gesloten houden. In de aanloop naar deze maatregel zag de hotelvergelijker het aantal weekendjes weg al enorm afnemen. Het is te hopen dat de coronacrisis voorbij is voordat het hoofdseizoen begint.

De tijdelijke sluiting is voor de hotels een forse strop. Geen gasten betekent geen omzet. Daarom verschuiven sommige hoteliers in Groningen hun dienstverlening op dit moment naar het afhalen en bezorgen van eten. Daarnaast wordt deze periode gebruikt voor schoonmaken en het wegwerken van achterstallig onderhoud.

Sociale verantwoordelijkheid

Elders in het land vullen lege hotels zich inmiddels met zorgpersoneel en families van coronapatiënten. Ook hier zouden de hotels in geval van nood (deels) open kunnen gaan als noodhospitaal. Wellicht is dat voor hoteliers in Groningen een lichtpuntje. Maar wel eentje met een donker randje.

Foto: davidlee770924/Pixabay