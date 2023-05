Houthandel Gadero opent showterrein in Groningen

GRONINGEN – Op zaterdag 20 mei opent houthandel Gadero in Groningen haar showterrein voor het eerst en nodigt iedereen uit om langs te komen.

Op het terrein kan inspiratie op worden gedaan voor de tuin. Omdat het de opening is, zullen er hapjes en drankjes aanwezig zijn. Ook zal Gadero een bepaalde korting aanbieden aan bezoekers van de opening. Dus wie geïnteresseerd is in overkappingen, blokhutten en schuttingen kan tussen 10.00 uur en 17.00 uur een bezoekje brengen aan de Euvelgunnerweg 10-1. Tevens staan er deskundigen klaar om iedereen van eventueel advies te voorzien.

Foto: Gadero