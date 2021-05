Huisarts in Meerstad geeft consult aan de keukentafel

MEERSTAD – Huisarts Lianne Verbeek van Buuren startte onlangs haar huisartenpraktijk in Meerstad en bezoekt al haar patiënten aan huis.

Een huisdokter zonder praktijk, dat komt maar weinig voor. Echter, omdat er nog volop wordt gebouwd in Meerstad heeft huisarts Lianne Verbeek van Buuren in deze nieuwe Groninger wijk nog geen fysieke praktijklocatie. Huisartsenpraktijk Meerstad heeft daarom een creatieve oplossing bedacht: om toch haar patiënten te kunnen helpen, komt men niet naar de dokter, maar maakt ze gebruik van e-health en rijdt zij dagelijks met een auto vol medische apparatuur door de wijk.

Meer tijd voor de patiënt

Verbeek van Buuren spreekt patiënten persoonlijk: per e-mail, aan de telefoon of via beeldbellen en voor de fysieke (face-to-face) consulten komt zij bij de patiënten aan huis. “Het lijkt minder efficiënt, maar omdat ik de patiënten meer tijd geef kan ik dieper op de vraag in gaan, kan ik beter onderzoek doen en meer uitleg geven. Daardoor voorkom ik dat de patiënt met vragen blijft zitten en hoef ik ook minder vaak door te verwijzen,” aldus Verbeek van Buuren.

‘Minder kans op besmetting’

“Ook hebben de patiënten zo minder kans om een besmetting met het Coronavirus op te lopen omdat ze niet in de wachtkamer hoeven te zitten”, vertelt de huisarts. Voor sommige zaken is behandeling thuis niet wenselijk, bijvoorbeeld bij chirurgische ingrepen of het plaatsen van een spiraaltje, maar daarvoor wordt samengewerkt met Huisartsenpraktijk Radesingel. In deze praktijk in de Groninger binnenstad zijn ook de psycholoog en de assistentes gevestigd en kunnen patiënten alsnog terecht als ze liever niet aan huis willen worden geholpen. Verbeek van Buuren biedt op deze manier alle werkdagen huisartsenzorg, in afwachting van de bouw van een fysieke praktijk in Meerstad.

Foto: Lianne Verbeek van Buuren