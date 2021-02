Huurder Dennis uit Vinkhuizen bij Radio Noord over strijd die hij voert samen met SP voor gezonde woningen

Dennis uit de Boraxstraat in Vinkhuizen voert met de SP actie en sprak met Radio Noord over de problemen die hij en zijn buren ervaren in hun woningen. Hijzelf, zijn gezin en zijn buren hebben veelal last van benauwdheid door de enorme vocht, tocht en schimmel in hun huizen. Daarnaast worden ook andere gebreken gemeld, zoals bijvoorbeeld zolderdaken die niet bevestigd zijn aan de gevel waardoor er zelfs vogels in huis kunnen komen.

Helaas komen de woonomstandigheden waar hij en zijn buurtgenoten in leven veel vaker voor. Er moet een aanvalsplan tegen schimmelwoningen en voor renovatie en isolatie komen. Daarom wil de SP dit probleem weer met de wethouder en gemeenteraad bespreken.

Zodat huurders niet stoken voor de buitenlucht en in goede en gezonde woningen leven zonder dat zij ziek van hun woning worden.

Foto: SP Groningen