Huurders Boraxstraat eisen renovatie en geen sloop

GRONINGEN – Huurders aan de Boraxstraat in Vinkhuizen zijn samen met de SP een petitie gestart tegen sloop en voor renovatie. De huurders vinden dat corporatie De Huismeesters te lang onzekerheid laat bestaan over hun plannen met de buurt. Daarom hebben de huurders de hulp van de SP ingeschakeld om samen in actie te komen.

Driekwart van de buurt heeft de petitie van de huurders en de SP al getekend (de rest is op vakantie of nog niet benaderd). Bij het aanbieden van de petitie gaf directeur Sye Holwerda aan geen uitsluitsel over sloop te geven, maar dat het signaal we helder is overkomen. Der huurders en de SP geven aan door te gaan met acties totdat sloop van de baan is.

‘Wij willen niet weggejaagd worden’

Huurder Kawita Sewnandan: “Ik woon in een leuke en gezellige buurt met mijn drie kinderen. Ons huis heeft wel groot onderhoud en renovatie nodig. En wij willen door sloop niet uit onze buurt weggejaagd worden.” Het merendeel van de huurwoningen rondom de Boraxstraat in Vinkhuizen is wel opgeknapt en gerenoveerd. “Wij zien dat vergelijkbare huizen om ons heen wel gerenoveerd en niet gesloopt zijn. Het kan dus wel”, aldus Kawita Sewnandan.

De SP vindt dat huurders niet zo lang in onzekerheid gelaten mogen worden. SP-fractievoorzitter Jimmy Dijk: “De huurders van de Boraxstraat zijn al maanden in gesprek met corporatie De Huismeesters maar krijgen geen duidelijkheid. Terwijl het om hun woningen en hun buurt gaat. Zo wordt zichtbaar dat de zeggenschap van huurders over corporaties tekortschiet en we corporaties snel moeten omvormen tot huurdersverenigingen.”

De komende weken blijven de huurders en de SP acties voeren tegen sloop en voor renovatie. De SP zal de kwestie van de Boraxstraat, maar ook van de eventuele sloop van de Molukse buurt in de Wijert, in de gemeenteraad aankaarten.

Foto: SP Groningen