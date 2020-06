Huurders in actie tegen opgeblazen huurverhoging

0% huurverhoging is genoeg. Dat vinden vele Groningse huurders met de SP. Daarom vroegen zij woensdag 24 juni van wethouder Van der Schaaf en alle raadsleden om achter de huurders te gaan staan en de huurverhoging te stoppen.

Nicolette Niessen, één van de huurders: “Op 1 juli gaan de huren weer omhoog, terwijl de helft van de huurders vorig jaar al moeite had om de huur te betalen. Wéér een huurverhoging doorvoeren is oneerlijk’. Huurders, bijeengebracht door de SP, komen deze week tijdens de ‘nationale actieweek tegen de huurverhoging’ overal in het land in beweging”.

Foto: Floor Mertens

Op de Vismarkt in Groningen blies de SP een groot springkussen in de vorm van een huis op. Het is de mascotte van hun landelijke campagne tegen de ‘opgeblazen’ huurverhoging. De hele week tourt de SP door het land met deze mascotte, om de huurders die op tientallen plekken in beweging komen bij te staan. Huurders draaien nog altijd op voor de vorige crisis. Zij moeten vanaf 1 juli weer een huurverhoging betalen, terwijl van velen het inkomen door de coronacrisis terugloopt. Daar hebben zij genoeg van.

Jimmy Dijk, fractievoorzitter van de SP in Groningen:

“Sinds 2013 is de huur met gemiddeld 18,5% gestegen. Deze huurexplosie komt niet uit de lucht vallen. Politici maakten van wonen een markt. We zitten nu in een wooncrisis: een goed en betaalbaar huis is steeds lastiger te vinden. Particuliere verhuurders willen hun winst maximaliseren en huurders van woningcorporaties betalen nog altijd voor de vorige crisis vanwege de verhuurderheffing, die is ingevoerd om de schatkist te vullen na de redding van de banken in 2008. Zonder die huurdersbelasting zouden de huren maandelijks € 70,- lager zijn. Het is hoog tijd om de zoveelste huurverhoging te stoppen en de markt uit onze volkshuisvesting te halen. Woningen zijn niet om winst mee te maken, maar om in te wonen.”

De afgelopen weken meldden zich meer dan 20.000 huurders bij de SP. In tientallen steden laten huurders nu van zich horen. Vrijdag 26 juni, aan het slot van de actieweek, organiseert de SP mét hun mascotte een ‘digitale demonstratie’ in Den Haag om woonminster Ollongren onder druk te zetten de huurverhoging te stoppen. Huurders kunnen hieraan meedoen door om 15:00 uur naar sp.nl/digitaledemonstratie te gaan.

Druk op woonminister Ollongren groeit

In de Eerste Kamer stemde tot twee keer toe een meerderheid voor het stopzetten van de huurverhoging, maar minister Kasja Ollongren van Wonen weigert naar de meerderheid van de Eerste Kamer te luisteren. Daarom diende de Eerste Kamer deze maandag een motie van afkeuring tegen minister Ollongren in. De acties van de SP en de huurders zijn bedoeld om de druk op de minister, die het toch al moeilijk heeft, te verhogen.

Jimmy Dijk: ‘Ollongren regeert het land zonder te luisteren naar de Eerste Kamer en de huurders, die direct in de problemen komen door haar keuze. Het is hoog tijd dat ze stopt met de baron te spelen en gaat luisteren naar de Eerste Kamer en de huurders. Ze moet de huurverhoging stoppen. Doet ze dat niet, dan brengt ze zichzelf in politieke problemen.’

Foto: Floor Mertens

Huurders die zich willen aansluiten bij de acties, kunnen zich melden via sp.nl/stopdehuurverhoging.

Foto: SP Groningen