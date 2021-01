Huurders Radiumstraat Vinkhuizen voeren witte-laken-protest

Huurders uit de Radiumstraat in Vinkhuizen hebben de lakens buiten gehangen. De huurders zijn met de SP in actie voor beter onderhoud en isolatie van hun woningen. Eerder kwamen huurders van Nijestee aan de Metaallaan in actie voor renovatie. Deze woningen worden nu wel gerenoveerd. De huurders uit de Radiumstraat willen dat Nijestee nu versneld ook hun straat en woningen gaat renoveren.

Het witte-laken-protest wordt door vele andere huurders in de wereld als manier van protest gebruikt, daarnaast werd het ook gebruikt om tijdens de lockdown steun te betuigen aan het zorgpersoneel en hen te bedanken voor hun harde en belangrijke werk.

Huurder Lianne Tap: “Onze woningen zijn echt aan renovatie toe. De kozijnen zijn rot en huurders hebben last van vocht, tocht, schimmel en kou. Het is ongezond en we betalen ook nog eens teveel huur voor deze slecht onderhouden woningen.”

De huurders van de Radiumstraat vinden de manier waarop Nijestee werkt onlogisch en inefficiënt.

Huurder Laura Eissens: “Waarom nemen ze ons niet gelijk mee in de renovatieplannen? Wij wachten al jaren. Moeten we nu nog weer jaren langer wachten? Wij willen niet nog een winter in de vocht, tocht en kou zitten.”

SP-fractievoorzitter Jimmy Dijk:

“Het zijn de mensen die in onze zorg, onze hulpverlening, onze supermarkten en tal van andere cruciale beroepen werken, die jaar in jaar uit wel een huurverhoging maar geen loonsverhoging krijgen Dat terwijl er van fatsoenlijke isolatie en onderhoud van de woningen geen sprake is. Zo betalen zij honderden euro’s teveel aan energielasten aan commerciële energiegiganten die geen enkel belang bij energiebesparing hebben.”

Naast het witte-laken-protest zijn de huurders een petitie gestart die ze door alle buren hebben laten tekenen. Deze petitie roept corporatie Nijestee op om versneld de woningen aan de Radiumstraat te renoveren op een vergelijkbare manier als de woningen aan de Metaallaan. Tot nu toe heeft 80 procent van de buurt de petitie getekend. De bewoners die nog niet getekend hebben, waren vaak op moment van bezoek niet thuis.

Foto: SP Groningen