Huurders & SP: “Onze eenheid geeft energie”

De huurders aan de Iepenlaan en Lijsterbeslaan geven met een lichtgevend spandoek aan dat hun strijd voor lagere woonlasten pas net begonnen is. Samen met de SP voeren zij acties voor lagere energielasten, lagere huren en betere isolatie van hun woningen.

Afgelopen weken zijn de huurders in gesprek gegaan met corporatie de Huismeesters en het gemeentelijke energiebedrijf WarmteStad. Deze gesprekken werden door de huurders en de SP als prettig ervaren, maar nu willen zij concrete actie.

Daarom eisen de huurders een huurverlaging totdat er gerenoveerd wordt, tot die tijd ook een korting op de energierekening van WarmteStad en de start van renovatie binnen een half haar.

Huurder Hettie van den Berg: “De gesprekken met De Huismeesters en WarmteStad verliepen goed maar de huur en energielasten zijn daarmee niet minder geworden. Met ons lichtgevend spandoek willen wij duidelijk maken dat we doorgaan totdat er verbeteringen komen. Dit moet onze laatste kerst in de kou zijn. Onze band als buren en huurders is sterker dan ooit. Onze eenheid geeft energie. Dat sterkt ons in onze strijd.”

Tijdens de gesprekken werden de huurders bijgestaan door SP-fractievoorzitter Jimmy Dijk. Samen met de huurders wil de SP verbeteringen in de woonomstandigheden afdwingen en in de gemeenteraad voorstellen doen voor lagere energietarieven.

Dijk:

“De huurders zijn met die spandoek een lichtend voorbeeld van Groningers die opkomen voor zichzelf, voor hun buurt en voor elkaar. Zij eisen doodnormale dingen zoals een gezond en betaalbaar huis zonder onnodig veel energieverbruik. Ik ben onder de indruk van hun saamhorigheid en strijdbaarheid.”

De huurders zullen komende dagen bij corporatie De Huismeesters aandringen op huurverlaging en snelle renovatieplannen. De SP werkt aan een voorstel om de tarieven van WarmteStad te verlagen.

