Huurders Woldringcomplex: “Woldring Verhuur, je bent peperduur.”

Afgelopen dinsdag gaven huurders en ROOD, jong in de SP een gouden ‘luisterend oor’ aan André van Dalsen van Woldring Verhuur als symbool voor de slechte communicatie en service. Hierbij overhandigden huurders een zwartboek met klachten van huurders die variëren van slechte oplevering van appartementen en studio’s, onterechte verhuiskosten en veel te weinig parkeerplaatsen.

Woldring verhuur is al eerder in het nieuws geweest met klachten van huurders. Huurders geven aan dat deze problemen onvoldoende worden opgelost. De huurders en de SP-jongeren gaan de klachten ook melden bij het Meldpunt Ongewenst Verhuurgedrag zodat de gemeente ook kan gaan ingrijpen.

Dagblad van het Noorden publiceert ook over de overhandiging:

‘Woldring Verhuur-directeur Van Dalsen zegt blij te zijn met het boek. ,,Als hier dingen in staan die wij nog niet weten, is dat alleen maar goed. Klachten nemen we heel serieus. Wel jammer dat ze niet aan ons persoonlijk zijn doorgegeven. Er staan bij ons geen klachten open.’’

,,Dat is niet waar’’, valt een bewoonster hem in de rede. ,,En mijn klacht dan?’’ Er is al 14 maanden lekkage bij haar bovenburen, vertelt ze, waardoor ook bij haar soms water langs de muren loopt. ,,Dat is nog steeds niet opgelost.’’

,,U heeft een bosje bloemen gekregen’’, reageert Van Dalsen.’

Huurder Dennis:

“Mijn grootste klacht is wel de huurprijs, voor wat ik krijg betaal ik teveel geld. Ook een groot minpunt is de eindafrekening van de energie voor 2020. Die hebben we vorige week pas gekregen. De vaste kosten daarvan zijn hoog en we hebben daar zelf geen keuze in. Woldring Verhuur, je bent peperduur.”

Met hulp van ROOD en de SP hebben de huurders zich georganiseerd.

ROOD-woordvoerder Hans de Waard:

“Al jaren kunnen vastgoedcowboys als Van Dalsen hun gang gaan in de stad. Het is goed dat huurders zich daar tegen verzetten en wij zullen daarin steunen.”

ROOD en de SP hebben veel ervaring met acties tegen huisjesmelkers. Onder andere door druk vanuit de SP en ROOD is er een meldpunt gekomen voor ongewenst verhuurdersgedrag. Met dit meldpunt kan de gemeente boetes uitdelen, en zelfs de verhuurvergunning intrekken als de verhuurder het echt bont maakt.

De Waard: “We willen dat de gemeente gebruik gaat maken van de middelen die er zijn om huurders te beschermen tegen huisjesmelkers als Woldring Verhuur.”

Foto: SP Groningen