IC personeel UMCG zwemt in de pauze met virtuele dolfijnen

Verpleegkundigen van intensive care-afdelingen in het UMCG kunnen sinds kort ontspannen in virtuele natuur met behulp van een VR-bril.

Sinds deze week kunnen IC-verpleegkundigen van het UMCG vanuit een luie stoel rustgevende in 360-graden gefilmde virtuele natuuromgevingen verkennen. Tijdens hun dienst relaxen ze om de beurt tien minuten door te zwemmen met dolfijnen, op een strand te zitten, een boswandeling te maken of naar een heldere sterrenhemel te kijken. Ze zijn echt even helemaal weg, waardoor ze de knop om kunnen zetten en mentaal weer opladen. Voor verpleegkundigen is het belangrijk dat ze regelmatig even helemaal uit hun werk kunnen stappen. Op deze manier kunnen ze hun werk langer volhouden ook ten tijden van verhoogde werkstress.

De zorg voor patiënten met COVID-19 vraagt veel van intensive care-personeel. Extra aandacht voor hun mentale gezondheid is nodig omdat de zware werkomstandigheden langer zullen gaan duren. Bovendien zijn hun normale manieren van ontspannen bemoeilijkt doordat ze thuis ook te maken hebben met coronamaatregelen. Korte mentale time-outs zijn daarom belangrijk om het hoofd even leeg te krijgen. Dat is mogelijk met Virtual Reality (VR) relaxatie.

VR relaxatie is ontwikkeld door VRelax in samenwerking met het Universitair Centrum Psychiatrie van het UMCG. Het is gemaakt om mensen te laten ontspannen voor wie dat niet altijd gemakkelijk is. Dat geldt bijvoorbeeld voor mensen met emotioneel zware beroepen, voor mensen die kampen met stress, angst of depressieve gevoelens, en voor patiënten die zware medische behandelingen moeten ondergaan. Wetenschappelijk onderzoek van het UMCG bij patiënten met psychische problemen liet zien dat VR relaxatie onmiddellijk een positief effect heeft op ervaren stress en stemming.

In het UMCG zijn de komende maanden VR-brillen beschikbaar op elke IC en in het Stiltecentrum. Medewerkers van Universitair Centrum Psychiatrie en getrainde studenten zijn aanwezig om verpleegkundigen te helpen bij het gebruik van de VR relaxatie. ​

Foto: Google Street View