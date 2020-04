Ideeën gezocht om anderhalve-meter-toerisme aan te jagen

GRONINGEN – Noordelijke ondernemers slaan de handen ineen om het zogenaamde ‘anderhalve-meter-toerisme’ straks op gang te brengen.

De Noordelijke ondernemersverenigingen, marketingorganisaties en NDC mediagroep zijn op zoek naar ideeën om de toeristensector versneld weer op de gang te krijgen. Ze organiseren een pitchwedstrijd waarbij ze op zoek gaan naar ondernemersinitiatieven die gerealiseerd kunnen worden zodra het publiek er weer op uit mag.

Toeristen terugwinnen

“We moeten zorgen dat we de toeristen uit eigen land en onze buurlanden, die we nu mislopen, straks weer zo snel mogelijk kunnen terugwinnen”, aldus Sieger Dijkstra, voorzitter van VNO-NCW Noord. “Daarom schrijven we deze winactie uit en de winnaar met het beste plan voor het anderhalve-meter-toerisme mag zijn of haar idee uitvoeren met hulp van de specialisten uit onze organisaties.”

Creatieve ideeën

Binnen de vrijetijdssector ontstaan al creatieve ideeën voor de anderhalve-meter-economie, zoals restaurants met minder tafels en een ander systeem in de keuken. Via deze wedstrijd willen de initiatiefnemers stimuleren dat er meer creatieve en innovatieve oplossingen komen voor de toerismesector om binnen de 1,5 meter restrictie, toch weer gasten te kunnen ontvangen.

Meedoen

Heb jij een idee om de noordelijke toeristensector straks versneld weer op de been te krijgen? Stuur je idee op maximaal één A4-tje uiterlijk 17 april naar ideeen@vnoncw-mkbnoord.nl. Ideeën worden beoordeeld op originaliteit, haalbaarheid en schaalbaarheid. Het winnende idee wordt in de week van 20-24 april bekendgemaakt.

Foto: Marketing Groningen