IJspret voor elk kind: gratis schaatsclinics op ijsbaan Kardinge

GRONINGEN – De Samen Schaatsen Elfstedentoer komt 4 februari naar Groningen.

Nederland is een schaatsland; zodra het kan, gaan we massaal het ijs op. Toch zijn er kinderen die nog nooit op de ijzers hebben gestaan. Om het plezier van schaatsen te ervaren, kunnen zij een gratis clinic volgen tijdens de Samen Schaatsen Elfstedentoer. De toer komt 4 februari naar de Kardinge-ijsbaan in Groningen. De clinics worden verzorgd door de Sven Kramer Academy. Voor kinderen met een fysieke beperking zijn speciale schaatsframes aanwezig.

Samen Schaatsen

Elk kind moet minstens één keer kunnen ervaren hoe leuk schaatsen is. Dat is waar de Sven Kramer Academy zich voor inzet. En dat vindt ook Stichting het Gehandicapte Kind. Daarom organiseren zij de Samen Schaatsen Elfstedentoer. Op ijsbanen door heel Nederland kunnen kinderen van 5 tot 12 jaar een clinic volgen. Voor kinderen met een fysieke beperking zijn er schaatsframes beschikbaar: een frame met een zitje en drie ijzers. Dankzij deze nieuwe ontwikkeling kunnen kinderen die niet zelfstandig kunnen staan of bewegen, toch glijden over het ijs.

Sven Kramer Academy

De clinics worden verzorgd door de ervaren instructeurs van de Sven Kramer Academy. De kinderen gaan een schaatsspel doen, een parcours afleggen en natuurlijk rondjes maken over de baan. IJspret gegarandeerd! En na afloop krijgen ze een medaille als herinnering.

Op de ijsbaan van Sportcentrum Kardinge in Groningen worden 4 februari twee clinics gegeven tussen 13.15 en 15.15 uur. Alle kinderen van 5 tot 12 jaar zijn welkom. Deelname is gratis na aanmelding via samenschaatsen.nl. Op deze site is ook te zien welke andere locaties de Samen Schaatsen Elfstedentoer bezoekt deze winter.

Foto: wiebesietze (ingezonden)