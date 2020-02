‘Ik dacht dat elite-troepen mijn dochter hadden vermoord’

GRONINGEN – Ergün S., de verdachte van de bioscoopmoorden, dacht dat schoonmakers Gina en Marinus zijn dochter hadden vermoord.

Dat zei S. tijdens een rechtszaak over de omgangsregeling met zijn dochter, aldus RTV Noord. De 33-jarige verdachte gaf aan dat hij in de tijd van de moorden nauwelijks sliep en in een psychose was geraakt. Hij was ervan overtuigd dat de schoonmakers lid waren van elitetroepen die zijn dochter en ex-vriendin hadden vermoord.

Bioscoopmoorden

In oktober vorig jaar glipte S. op een zekere ochtend de Pathé-bioscoop in Groningen binnen toen schoonmakers Gina (55) en Marinus (56) de vuilnis buiten hadden gezet. Daarna voltrok zich een waar drama waarbij de schoonmakers het leven lieten. De twee zouden op gruwelijke wijze om het leven zijn gebracht.

Foto: Politie