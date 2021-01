'Ik hoop dat we een ideeëngenerator zijn voor bedrijven, het onderwijs, de zorg en andere partners'

Dit artikel is verschenen in de papieren Groninger Ondernemers Courant van december 2020.

'Waar zit de energie?'

"Ik werk samen met deze partijen natuurlijk aan het goed bereikbaar houden van Groningen. Maar daarnaast probeer ik altijd vanuit positiviteit te kijken hoe we de krachten slimmer kunnen bundelen. En dat is echt maatwerk. In de zorg is veel aandacht voor gezondheid en vitaliteit, terwijl het onderwijs en een deel van de bedrijven duurzaamheid als belangrijkste doel zien. Ik probeer steeds uit te vinden waar die energie zit. En wat nodig is om de eerste stap te zetten. Dan kan ik ze bijvoorbeeld weer verbinden aan de juiste partijen. We praten nu bijvoorbeeld veel over thuiswerkvergoedingen, voldoende bewegen – juist als men thuis werkt – en nieuwe deelconcepten voor bijvoorbeeld fiets en elektrische auto's."

Helma Krekels ziet in zichzelf een goede sparringpartner voor bedrijven en organisaties. "Verduurzamen en vitaliteit worden steeds belangrijker in de samenwerking. Zelfs als je thuiswerkt. Want wat gebeurt er met je werknemers als ze de deur niet meer uitkomen? Ze hebben echt wel behoefte aan sociale contacten. Hoe hou je je werknemers verder betrokken? En wat is straks de rol van een kantoor? Hoe komen we tot een goede balans van deels thuis, deels op locatie werken?"